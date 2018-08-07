Посольство России в Вашингтоне обратилось в госдепартамент США за разъяснениями относительно задержания ФБР россиян
Посольство России в Вашингтоне обратилось в госдепартамент США за разъяснениями относительно задержания ФБР россиян. Их подозревают в крупном мошенничестве.
Российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации. Они запросили информацию о местонахождении арестованных. Посольство
намерено установить с ними прямую связь и при необходимости оказать консульскую помощь.
Накануне генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что ФБР задержало в начале августа четверых граждан России, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве. Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе.
Местонахождение четвертого выясняется. В минюсте США уточнили имена пятерых задержанных, из которых как минимум четверо российские граждане. Это Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Их фамилии назывались еще в конце июля, когда минюст сообщил, что 25 человек, среди которых семеро россиян, обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. Выдавая себя за автодилеров, фигуранты дела убеждали клиентов перевести деньги за машину на счет подставной кампании, после чего обналичивали их и переводили в страны Восточной Европы.
Ущерб от их действий оценивается в 4,5 миллиона долларов.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 11:10
Почему росдипработники так сильно озаботились судьбой каких-то мошенников?
Видимо, это не простые мошенники, а разведчики, выполнявшие опасное задание Родины, притворяясь мошенниками?
vla7815 07 августа 2018 | 11:21
Экие бестолковые, блин !!! Какие им еще разъяснения по ворью нужны ????
rom8883 07 августа 2018 | 11:23
МИД вот так беспокоится обо всех россиянах за границей?
yurhip 07 августа 2018 | 11:31
rom8883: нет, только о близких им людях
oneoretwo 07 августа 2018 | 11:33
Посольству России в Вашингтоне:
господа, почитайте сегодняшний материал Антона Ангела на сайте "эха" и у вас будет меньше вопросов к окружающим...