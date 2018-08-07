Сегодня в Москве состоится прощание с убитыми в Центральноафриканской республике российскими журналистами. Орхан Джемаль будет похоронен на Хованском кладбище, Александр Расторгуев на Троекуровском. Прощание с Кириллом Радченко состоится в морге по адресу Тарный проезд, 3. По желанию родственников, церемония пройдёт в закрытом режиме. Россияне были убиты 30 июли при невыясненных до конца обстоятельствах. Сообщалось, что они приехали в ЦАР, в частности, для расследования деятельности частной военной кампании Вагнера. В МИДе России считают, что причиной убийства журналистов было ограбление.

Следственный комитет допрашивает коллег погибших в ЦАР журналистов. Вероятно, власти попытаются обвинить в их смерти Михаила Ходорковского. Такое предположение «Эху Москвы» высказал спецкорреспондент «Центра управления расследованиями» Сергей Канев.

Он добавил, что с него попытались взять подписку о неразглашении, но он отказался подписывать соответствующие документы.