Дочь главы Серпуховского района Александра Шестуна начала серию одиночных пикетов в поддержку отца

Дочь арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Мария сегодня начала серию одиночных пикетов в поддержку отца при входе в «Лефортово». Акцию она начала обращением к президенту РФ Владимиру Путину и председателю Мосгорсуда. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня я приехала с одной целью — заявить о своей гражданской позиции, более того, о семейном горе. Я обратилась к президенту Владимиру Путину и председателю Московского государственного суда Ольге Егоровой. Я попросила отпустить папу обратно к детям, изменить меру пресечения», — сказала она.

По словам М.Шестун, в среду состоится заседание Мосгорсуда по поводу изменения меры пресечения.

«Я хочу, чтобы решение суда было объективным и не превращалось в пустую формальность. Надеюсь, что это обращение будет услышано, а чтобы к нему было привлечено внимание, я решила это отразить на плакате, и встала с одиночным пикетом возле ворот СИЗО N 2 «Лефортово», где буду ждать папу каждый день», — заключила М.Шестун.

Александр Шестун был арестован в середине июня по делу о превышении должностных полномочий.