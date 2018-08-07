Дочь главы Серпуховского района Александра Шестуна начала серию одиночных пикетов в поддержку отца
Дочь арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Мария сегодня начала серию одиночных пикетов в поддержку отца при входе в «Лефортово». Акцию она начала обращением к президенту РФ Владимиру Путину и председателю Мосгорсуда. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Сегодня я приехала с одной целью — заявить о своей гражданской позиции, более того, о семейном горе. Я обратилась к президенту Владимиру Путину и председателю Московского государственного суда Ольге Егоровой. Я попросила отпустить папу обратно к детям, изменить меру пресечения», — сказала она.
По словам М.Шестун, в среду состоится заседание Мосгорсуда по поводу изменения меры пресечения.
«Я хочу, чтобы решение суда было объективным и не превращалось в пустую формальность. Надеюсь, что это обращение будет услышано, а чтобы к нему было привлечено внимание, я решила это отразить на плакате, и встала с одиночным пикетом возле ворот СИЗО N 2 «Лефортово», где буду ждать папу каждый день», — заключила М.Шестун.
Александр Шестун был арестован в середине июня по делу о превышении должностных полномочий.
Комментарии2
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ihtamnet 07 августа 2018 | 10:50
Пауки жрут друг друга понемногу.
moisha_sekilman 07 августа 2018 | 11:06
Яйки прибила к асфальту? Ой-ёй-ёй как же она будет теперь жить - все наворованные денюжки подлая власть арестовала! Кремлядям не понять как можно прожить на одну зарплату, кремляди толкают нищих шестунов-шептунов а крайние меры чтобы выжить!
Долой кремлядей, слава шестунам-шептунам)))))