Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение идти на новый срок
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение идти на новый срок. По данным источников РБК, на совещаниях в городской администрации уже обсуждалась подготовка команды к выборам. Они состоятся в сентябре 2019 года.
Комментарии9
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danko1 07 августа 2018 | 10:39
Ну если Полтавченко решил, точнее, в Кремле его решили оставить на этом посту, то дальше только спектакль будет имитации выборов.
gordy 07 августа 2018 | 10:42
"Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение идти на новый срок."
Без благословения свыше?
danmestari 07 августа 2018 | 10:39
Теперь петербуржцам надо принять решение, чтобы он пошел на х.р.
oneoretwo 07 августа 2018 | 10:39
...жлоба, значится, с бакланами ему мало показалось ?
sensei54 07 августа 2018 | 10:45
Это в качестве профилактики, как ограничитель количества запоев (если кто не в курсе).
ddolly 07 августа 2018 | 10:48
А талисман Петербургского мундиаля - баклан Жора :)
polsan 07 августа 2018 | 10:49
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение идти на новый срок.ю
Раз "он решил" и хочет быть опять губернатором, то точно выиграет эти выборы!
Ставлю на Полтавченко! )
navsegda 07 августа 2018 | 11:05
Какое трудное решение , наверное ночей не спал , мучился , но собрав волю в кулак решил пойти на новый срок , гвозди бы делать из этих людей
rom8883 07 августа 2018 | 11:07
Продление ярлыка на княжение для кормления.