«Таймс»: Власти Великобритании еще не приняли решение по поводу запроса Лондона на экстрадицию двух россиян
Противоречивая информация приходит по поводу запроса Лондона на экстрадицию двух россиян по делу об инциденте в Солсбери. По данным источников газеты «Таймс», власти Великобритании решение ещё не приняли. Более того, один из источников сказал, что подобная экстрадиция и не планировалась.
О том, что Лондон готовит запрос в Москву, накануне написала газета «Гардиан». В свою очередь, «Дейли Телеграф» уточнила, что подготовка займёт несколько недель или месяцев. В любом случае в Москве уже назвали публикации в британской прессе очередным информационным вбросом.
Комментарии6
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sg94 07 августа 2018 | 10:42
Правильно! Надо подольше потянуть время, чтобы все совсем забыли с чего начинался этот фарс, 4как лживые сцаконаглые ублюдки метались от версии с духами к гречке, а от нее к ручке, а затем скамейке и т.д.. Потом можно будет через годик спокойно написть что шли сердитые люди в кожанках и буденовках и поливали улицы города из распылителей..
glotov 07 августа 2018 | 10:48
sg94: Запутались в собственных фейковых вбросах.
kara 07 августа 2018 | 10:47
вот блин! а вчера-никаких сомнений!
vikwlad 07 августа 2018 | 10:50
Да, сильно Путин опустил Россию. Нынешняя Россия - это захватнические войны, аннексия территорий соседних стран, терроризм, фальсификация выборов, узурпация власти, вмешательство в дела других стран...
glotov 07 августа 2018 | 10:55
vikwlad: Ниже Англии опуститься невозможно. Ложь на лжи ложью погоняет.
ninapa 07 августа 2018 | 10:59
glotov: "Слово на вдохе не выскажешь" (с), сиречь выше головы не прыгнешь! ...но очень хочется... ))))