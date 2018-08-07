Могерини: Европейские предприятия должны активизировать торговлю с Ираном и экономическую деятельность в этой стране
Европейские предприятия должны активизировать торговлю с Ираном и экономическую деятельность в этой стране. Так считает Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Сегодня утром Евросоюз ввёл в действие блокирующий регламент, который объявляет не действительными на своей территории санкции США в отношении Ирана.
Дональд Трамп минувшим вечером подписал указ о восстановлении ограничительных мер в отношении Тегерана. Первый блок санкций начал действовать также сегодня утром. Он касается автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами.
Евросоюз не поддерживает решение США о восстановлении санкций против Ирана и намерен обеспечить защиту компаниям, ведущим с Ираном бизнес. Противодействовать Соединенным Штатам будет непросто, — рассказал «РБК» директор института Европы РАН Владислав Белов.
Указ о восстановлении пакета санкций Трамп подписал накануне. Вторая часть ограничений вступит в силу в ноябре.
Комментарии10
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parasuk_ 07 августа 2018 | 10:36
Это правильно
taglit 07 августа 2018 | 10:41
parasuk_: могерини еще та мегера!
kottigr1 07 августа 2018 | 10:46
parasuk_: Не зря Англия решила покинуть это сборище тщеславия в виде ЕС... Её в свое время Европа не услышала и мир получил Гитлера и Сталина, уничтоживших больше людей на планете чем кто либо до них..
dataan 07 августа 2018 | 10:53
Пиндосы рубят одним махом все сучья на которых сидели :))))))))))))))
Ну, Вовка, ну молодца!!!
serhio_25__ 07 августа 2018 | 10:57
kottigr1: Ахаха, бунт на корабле. Пидоснявого капитана уже никто не слушается. У укропов просто пердак полыхает от такой наглости.
nemez1 07 августа 2018 | 10:49
а что в итоге, агрессивные мулы наберутся силёнок и нападут на Израиль и все порядочные люди поедут защищать евреев от ошибок Магерини.
serhio_25__ 07 августа 2018 | 11:01
nemez1: А в чем иранские мулы агрессивные? Ираночень давно ни на кого не нападал. В отличии от Израиля, который о всех соседей оттяпал себе по кусочку.
Так кто тебе сейчас мешает поехать в Израиль защищать евреев? Боишься обрезания?
tag188 07 августа 2018 | 10:58
Могерини с Луны свалилась?
Компании нарушившие американские санкции против Ирана, тут же сами попадают под действие этих санкций. Поэтому европейские компании сворачивают свою деятельность там. Ссориться с США очень не выгодно (спросите у Дерипаски, он подтвердит). Только если Дерипаске из российского бюджета еще что-то компенсировать буду, то Европа ничего кроме бла-бла-бла вроде "блокирующего регламента" и призывов Могерини предложить не в состоянии.
rom8883 07 августа 2018 | 11:04
Европейцам деньги заслонили ядерную угрозу.
tenisfun 07 августа 2018 | 11:05
Захарова №2.