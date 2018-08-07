Могерини: Европейские предприятия должны активизировать торговлю с Ираном и экономическую деятельность в этой стране

Европейские предприятия должны активизировать торговлю с Ираном и экономическую деятельность в этой стране. Так считает Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Сегодня утром Евросоюз ввёл в действие блокирующий регламент, который объявляет не действительными на своей территории санкции США в отношении Ирана.

Дональд Трамп минувшим вечером подписал указ о восстановлении ограничительных мер в отношении Тегерана. Первый блок санкций начал действовать также сегодня утром. Он касается автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами.

Евросоюз не поддерживает решение США о восстановлении санкций против Ирана и намерен обеспечить защиту компаниям, ведущим с Ираном бизнес. Противодействовать Соединенным Штатам будет непросто, — рассказал «РБК» директор института Европы РАН Владислав Белов.

Указ о восстановлении пакета санкций Трамп подписал накануне. Вторая часть ограничений вступит в силу в ноябре.