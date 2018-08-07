Большая тройка российских операторов отменит плату за входящие звонки в национальном роуминге
Большая тройка российских операторов отменит плату за входящие звонки в национальном роуминге. Как сообщает РБК, у «Вымпелкома» плата будет отменена с 20 августа, у «Мегафона» поэтапно в течение сентября. В МТС точной даты не называют, но отмечают, что все технические проблемы уже решены.
В прошлом году Федеральная антимонопольная служба объявила, что внутренний российский роуминг должен быть отменён. Этой весной были заведены на МТС, «Мегафон» и Вымпелком".
Комментарии8
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danko1 07 августа 2018 | 10:27
Когда в ЕС и США понятия внутреннего роуминга вообще нет, все звонки по одному тарифу всюду, у нас решили как достижение отменить плату только за входящие звонки, когда следовало бы и во Владивостоке, и всюду, звонки в Москву к местным приравнять, ввести один тариф по всей России.
dataan 07 августа 2018 | 10:50
danko1: Курица, не позорься, сотовая связь и интернет в пиндосне одна из самых дорогих в мире
polsan 07 августа 2018 | 10:28
В прошлом году Федеральная антимонопольная служба объявила, что внутренний российский роуминг должен быть отменён! А они только в этом году отменили! А деньги вернут россиянам на?! Какой может быть роуминг в одной стране, Карл?
testmeter 07 августа 2018 | 10:29
Какие добрые! Плата за "национальный роуминг" - это что такое вообще? Это куда, в какие ворота лезет? И российская быдломасса это до сих пор хавала....
danko1 07 августа 2018 | 10:37
testmeter: Так отменили плату только за входящие звонки.
Для исходящих роуминг оставили.
viteck 07 августа 2018 | 10:30
Я вообще не понимаю этот термин "национальный роуминг" - какой нафиг роуминг, если все мы живем в одной стране? Может быть на заре появления мобильной связи были определенные технические причины, но за годы, оборудование усовершенствовалось на порядки и нужды в роуминге внутри страны давно нет, есть только жадность наших операторов.
poluputing 07 августа 2018 | 10:43
А в Украине сроду никакого внутреннего роуминга не было, учитесь
a_m_59 07 августа 2018 | 10:59
Вообще-то, этот роуминг незаконный и нарушает единство экономического пространства, гарантированного конституцией (ст.8)...Хотя кто на конституцию смотрит, когда в сознании только огромные бабки...