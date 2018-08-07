Владелец российского Forbes подал в суд на экс-главреда издания Николая Ускова. Его отстранили от работы в начале июня, после чего Усков оспорил свое увольнение в суде и обещал подать к издателю еще несколько исков.

Один из исков издателя Forbes Александра Федотова к Николаю Ускову касается разглашения коммерческой тайны. Второй – защиты чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщили в медиагруппе ACMG – холдинг принадлежит Федотову и выпускает российскую версию журнала.

Таким образом эти иски стали ответом на обращение в суд Ускова — бывший главред Forbes считает решение издателя о своей отставке незаконным и называл его причиной личный конфликт с Федотовым. После увольнения из журнала Усков сообщил, что собственник часто вмешивался в редакционную политику, а из-за его управленческих решений издание испытывает финансовые трудности – в частности сотрудникам постоянно задерживают зарплаты. Из-за этого журналисты Forbes отказались сдавать материалы в сентябрьский номер. По данным источника «Открытых медиа», издатель намеренно задерживает выплаты, чтобы «зачистить» редакцию от тех, кто недоволен последними кадровыми перестановками и политикой руководства.

За это лето в российском Forbes сменилось уже два главных редактора. В конце июля этот пост пришлось покинуть Николаю Мазурину. Его сняли с должности после того, как он пожаловался в прокуратуру на исчезновение из августовского номера статьи о бизнесе братьев Магомедовых.