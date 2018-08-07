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10:06, 07 августа 2018

Дмитрий Медведев: Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии

Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии. Об этом в интервью «Коммерсантъ» завил премьер Дмитрий Медведев. В эти дни отмечается 10-летие грузино-югоосетинского конфликта. По словам Медведева, вина полностью лежит на прежнем руководстве Грузии, прежде всего, Михаиле Саакашвили. За последние годы активизировалось торгово-экономическое сотрудничество. Как отметил российский премьер, «самолёты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать».

Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии. Об этом в интервью газете «Коммерасантъ» сказал премьер-министр Дмитрий Медведев:

«Дипломатические отношения могут быть восстановлены, это не мы их разрушали. Если грузинские коллеги готовы будут к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем. За последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества, туристического общения, самолеты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать. В общем, все это, безусловно, в плюс. В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов, и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси».

Медведев подчеркнул, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт.

Комментарии

18

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kottigr1 07 августа 2018 | 10:12

Для начала Москве неплохо бы вернуть оккупированные земли Грузии.. Тем более, что кроме нищеты и разрухи она там ничего путного так и не смогла построить..

grablu_rossiu 07 августа 2018 | 10:13

kottigr1: Ага. К диалогу они готовы.... А потом отжать/аннексировать кусок территории? Нет уж. С НАТО Грузии будет спокойнее. Какая-никакая, но защита от гопников есть.

danko1 07 августа 2018 | 10:20

grablu_rossiu: И Медведев, как все во власти, нагло врет.
К диалогу готовы только на своих условиях: с позиции сильного диктовать, что окружающие страны должны делать.
Только даже Лукашенко Кремлю не верит и заявлял, что приказ стрелять на поражение даст при появлении зеленых, "вежливых" человечков.

dorin1987 07 августа 2018 | 10:40

grablu_rossiu: Это прямая зависимость - если режим царька РФ булькает о чем-то типа "мирного диалога" - будьте уверены, где-то на какой-то военной базе мразь с гражданством РФ сидит спарывает триколор, которому присягала, что бы стать не спереди, а сзади.

serge_moro 07 августа 2018 | 10:15

kottigr1: Путин,Медведев, Ковальчуки, Ротенберги, Тимченко, Усманов, Сечин, Пригожин и еще два десятка миллиардеров, которые держат 70 % российского капитала. Все народное добро находится у 30-50 человек . И россияне спокойно живут , не бунтуют . Им все по-барабану

kottigr1 07 августа 2018 | 10:17

serge_moro: Все народное добро находится у 30-50 человек . И россияне спокойно живут , не бунтуют .
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Дело в том, что "народное добро" и до этого никогда не было в руках народа..

taglit 07 августа 2018 | 10:38

kottigr1: медвежонок, тебя просто сливают...

luger_max_otto 07 августа 2018 | 10:28

Пусть лучше Недимон прямо скажет, что еще он собрался оттяпать у Грузии.

mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 10:14


Похоже, младший член тандема так и будет пребывать в состоянии сна и бреда, пока старший член пашет на галере.
Любая жертва агрессии всегда будет жаждать реванша, скрывая это до поры до времени.

sg94 07 августа 2018 | 10:22

mikhail_spb_:
В ночь на 08.08.08 жерт вой агрессии оказались ЮО и Россия. Они не жаждали реванша, а дали ответ прямо сразу. Или тебе принесли альтернативные видеоролики, где Осетинские Грады бомбят Тбилиси и гибнут американские миротворцы?
А может вспомнишь когда и из за чего оказались российские миротворцы в ЮО? Или тогда еще какашки свои по кроватке размазывал?

prade 07 августа 2018 | 10:29

sg94: Нельзя называть миротворцами творцов войны, тем более, когда у них нет мандата ООН на миротворческую миссию.

andre_klimov 07 августа 2018 | 10:31

prade:
Россия - страна "суверенных понятий". В нейпонятия либо искажаются до неузнаваемости, либо приобретают полностью противоположное значение. Оруэл - провидец...

sg94 07 августа 2018 | 10:35

prade:
Ты отстал от жизни. сша без всякой санкции ООН бомбили европейскую страну и называли это миротворческой миссией. Не говоря уже о том, что творили в Африке и БВ.. Там вообще не стеснялись. Что ж теперь поделаешь, когда примеры такие перед глазами..
И ничего нового не произошло в Абхазии, чего не было бы в Косово. Оторваая территория, провозглашена независимоть, военная база на ней. В чем дело то? Почему на сша у тебя гневных речей не находится? Раньше надо было останавливать, а теперь джин выпущен из бутылки. А ведь их предупреждали. "Нет теперь закона" (с)

prade 07 августа 2018 | 10:24

"Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии"
А готова ли Россия вернут Грузии отнятые у нее территории для начала? Или это очередное имперское высокомерие типа "мы тебе предлагаем сотрудничество, а ты должен радоваться этому"?

pulalala 07 августа 2018 | 10:30

Говорят, за восстановление дружбы и любви #dimon пообещал волосатым грузынам
и Осетию, и Абхазию и АдыГЕЮ в придачу.
Ничто чиловеческое ему не чуждо.
Любит он грузынов.

oneoretwo 07 августа 2018 | 10:37

Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии.
-------------------------------------------
...так вы уже... выстроили... как те гестаповцы с тем преподвателем вшэ, которого схватили, завели, обобрали, раздели, развели и подогрели...
гопники, что тут исчо скажешь...

vladislav 07 августа 2018 | 11:01

Плюшевый, тебе все равно отвечать за войнушку с Грузией.

ramun 07 августа 2018 | 11:02

Россия,вероятно на многое будет готова.Только кому она нужна?

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