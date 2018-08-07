Дмитрий Медведев: Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии

Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии. Об этом в интервью «Коммерсантъ» завил премьер Дмитрий Медведев. В эти дни отмечается 10-летие грузино-югоосетинского конфликта. По словам Медведева, вина полностью лежит на прежнем руководстве Грузии, прежде всего, Михаиле Саакашвили. За последние годы активизировалось торгово-экономическое сотрудничество. Как отметил российский премьер, «самолёты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать».

Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии. Об этом в интервью газете «Коммерасантъ» сказал премьер-министр Дмитрий Медведев:

«Дипломатические отношения могут быть восстановлены, это не мы их разрушали. Если грузинские коллеги готовы будут к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем. За последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества, туристического общения, самолеты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать. В общем, все это, безусловно, в плюс. В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов, и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси».

Медведев подчеркнул, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт.