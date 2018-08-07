Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент за разъяснениями по поводу задержания российских граждан

Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент за разъяснениями по поводу задержания четырёх российских граждан. Дипломаты пытаются установить прямую связь с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав. При необходимости россиянам будет оказана консульская помощь.

Россияне были задержаны в начале августа сотрудниками ФБР. Их подозревают в отмывании денег и мошенничестве.

Посольство России в Вашингтоне обратилось в госдепартамент США за разъяснениями относительно задержания ФБР россиян. Их подозревают в крупном мошенничестве.



Российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации. Они запросили информацию о местонахождении арестованных. Посольство намерено установить с ними прямую связь и при необходимости оказать консульскую помощь.

Накануне генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что ФБР задержало в начале августа четверых граждан России, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве. Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе.

Местонахождение четвертого выясняется. В минюсте США уточнили имена пятерых задержанных, из которых как минимум четверо российские граждане. Это Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Их фамилии назывались еще в конце июля, когда минюст сообщил, что 25 человек, среди которых семеро россиян, обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. Выдавая себя за автодилеров, фигуранты дела убеждали клиентов перевести деньги за машину на счет подставной кампании, после чего обналичивали их и переводили в страны Восточной Европы.

Ущерб от их действий оценивается в 4,5 миллиона долларов.