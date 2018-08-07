Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент за разъяснениями по поводу задержания российских граждан
Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент за разъяснениями по поводу задержания четырёх российских граждан. Дипломаты пытаются установить прямую связь с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав. При необходимости россиянам будет оказана консульская помощь.
Россияне были задержаны в начале августа сотрудниками ФБР. Их подозревают в отмывании денег и мошенничестве.
Посольство России в Вашингтоне обратилось в госдепартамент США за разъяснениями относительно задержания ФБР россиян. Их подозревают в крупном мошенничестве.
Российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации. Они запросили информацию о местонахождении арестованных. Посольство намерено установить с ними прямую связь и при необходимости оказать консульскую помощь.
Накануне генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что ФБР задержало в начале августа четверых граждан России, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве. Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе.
Местонахождение четвертого выясняется. В минюсте США уточнили имена пятерых задержанных, из которых как минимум четверо российские граждане. Это Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Их фамилии назывались еще в конце июля, когда минюст сообщил, что 25 человек, среди которых семеро россиян, обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. Выдавая себя за автодилеров, фигуранты дела убеждали клиентов перевести деньги за машину на счет подставной кампании, после чего обналичивали их и переводили в страны Восточной Европы.
Ущерб от их действий оценивается в 4,5 миллиона долларов.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 07 августа 2018 | 10:10
Спецоперация провалена и Москва теперь пытается сделать "финт ушами"...
grablu_rossiu 07 августа 2018 | 10:11
kottigr1: Испугались, что задержанные выдадут заказчика преступлений?;))))))
danko_vibla 07 августа 2018 | 10:16
kottigr1: 7 детских садиков, 6 бухих котингеров, 1 покойный ведемченко, сдохшая старуха данко1.
danko_vibla 07 августа 2018 | 10:23
grablu_rossiu: а где старая больная мрась2 из маями. Спец по взяткам?
midnightblues 07 августа 2018 | 10:11
kottigr1: Что-то уровень агентов настолько низок,что им приходится приплачивать,чтобы на них обратили внимание,а уж за то,чтобы местные старикашки их трахали-вообще приходится отваливать суммы
danko_vibla 07 августа 2018 | 10:11
kottigr1: где старуха данко1 спец в отмыванием денег?
danko1 07 августа 2018 | 10:15
kottigr1: Обычно Кремль и МИД вступаются только за тех, кто их задания выполнял, занимаясь поставками оружия, наркотиков, шпионажем и хакерскими атаками.
А тут какая-то мелочевка: кражи в миллионы долларов.
У ворья во власти совсем с деньгами дела плохи или просто много шума решили на пустом месте произвести, защищая мелких воришек?
danko_vibla 07 августа 2018 | 10:18
danko1: старая маразматичка не влезла в лесенку? Не стёрлась? МИД. Выступают. Спец по взяткам старуха данко1. Из маями. Не превращай сайт в помойку. Кражи. Совсем. Дела.
mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 10:10
Росдипработники засуетились, пытаясь пресечь слив информации арестованными агентами кремлежуликов?
danko_vibla 07 августа 2018 | 10:14
mikhail_spb_: рослипработники, юморной тролль, мильтоны, пролонгация, вроде, вероятно, возможно, кадырка, профиндосить. Отнюдь. Слив. Арестованными. Хохлотроль.
ostapbey 07 августа 2018 | 10:48
danko_vibla: ???
А когда у тебя начало учебного года??
АБЫРВАЛГ учить начнешь в этом году?
Даже??
polsan 07 августа 2018 | 10:16
Таких жуликов везде полно, эка новость! )
cobakevich 07 августа 2018 | 10:47
Что то уж слишком гуманно для рассиян ...
Даже странно - никого не убили , не отравили, а их в тюрьму ?
За что ?
Эти дебилы пиндосовские сами же денеьги приносили, отдавали добровольно, никто им бутылку из под шампанского в зад не засовывал, утюгом живот не прижигали...
Все по обоюдному согласию.
Где криминал ?