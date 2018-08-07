США сегодня восстановили первый блок санкций против Ирана
Соединённые Штаты сегодня восстановили первый блок санкций против Ирана. Ограничительные меры касаются автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами. Цель Вашингтона – отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков, чтобы остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке, отмечают западные эксперты. Одновременно Евросоюз ввёл в действие закон о блокировании на своей территории санкций США по Ирану.
Европейские предприятия должны активизировать торговлю с Ираном и экономическую деятельность в этой стране. К этому их призвала представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
По её словам, ЕС делает всё, что в его сила, чтобы Иран не вышел из сделки по ядерной программе.
Комментарии7
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grablu_rossiu 07 августа 2018 | 10:07
Когда они повесили Саддама - я молчал.
Когда они пристрелили Каддафи - я молчал.
Когда они запугали жирного корейца - я молчал.
Сейчас они чмырят Асада и Мадуро - я помалкиваю.
Но когда они наконец-то доберутся до кремлевского окурка - я точно не выдержу и скажу:
СПАСИБО!!!
patrikk_1 07 августа 2018 | 10:14
Европейские предприятия должны активизировать торговлю с Ираном и экономическую деятельность в этой стране...
Всё правильно. Это как, если бы грязножопые либералы действительно хотели отменить статьи за "лайки" и оскорбление чувств верующих, то они дружно начали бы ставить лайки и оскорблять чувства верующих, чтобы завалить собой суды и тюрьмы.
viktor20123 07 августа 2018 | 10:32
grablu_rossiu:
Путин потирает ручки, но скоро он своё получит!
kottigr1 07 августа 2018 | 10:07
Ирану не удалось "свалять Ваньку".. Теперь вместо обещанного пряника последовал неизбежный кнут..
mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 10:07
Интересно, как скоро Трамп уломает европейцев, чтобы те присоединились к американским санкциям?
Ведь нужно всем миром задушить Иран, не дав возможности исламистам сделать атомную бомбу.
lev62 07 августа 2018 | 10:15
Иран слишком активен в своём регионе. Как и Путин в своём. Отсюда санкции. Я думаю что это логично, принимая во внимание авторитарные режимы в Иране и России.
ltvjrhfn2 07 августа 2018 | 10:52
lev62:
стесняюсь спросить, а в средневековых сатрапиях аравийского полуострова не слишком авторитарные режимы? их под санкции не пустим?