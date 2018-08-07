США сегодня восстановили первый блок санкций против Ирана

Соединённые Штаты сегодня восстановили первый блок санкций против Ирана. Ограничительные меры касаются автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами. Цель Вашингтона – отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков, чтобы остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке, отмечают западные эксперты. Одновременно Евросоюз ввёл в действие закон о блокировании на своей территории санкций США по Ирану.

Европейские предприятия должны активизировать торговлю с Ираном и экономическую деятельность в этой стране. К этому их призвала представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По её словам, ЕС делает всё, что в его сила, чтобы Иран не вышел из сделки по ядерной программе.