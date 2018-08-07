В Москве состоится собрание инициативной группы по проведению Всероссийского пенсионного референдума
Как сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы Валерий Рашкин, прежде в его необходимо утвердить формулировку вопроса с учётом рекомендаций Центризбиркома. Как ожидается, в сегодняшнем собрании примут участие не менее 150 человек.
Комментарии4
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kottigr1 07 августа 2018 | 09:38
Давай-давай.. Чуров посчитает как надо..
vikwlad 07 августа 2018 | 09:46
"прежде всего необходимо утвердить формулировку вопроса с учётом рекомендаций Центризбиркома."
А Центризбиркому даст рекомендации Кремль.
Это как для того, чтобы провести митинг против власти, надо получить разрешение у этой власти.
ramun 07 августа 2018 | 10:20
Пахать дармоеды!!!
Родину с колен поднимать!!!
cobakevich 07 августа 2018 | 10:57
Еще один иуда - рашкин. Теперь они с Эллочкой проблему затрут насмерть, никто и не вспомнит о чем сказать хотели ..
Уроды продажные.