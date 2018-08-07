Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение идти на новый срок
По данным источников РБК, на совещаниях в городской администрации уже обсуждалась подготовка команды к выборам. Они состоятся в сентябре 2019 года.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
По данным источников РБК, на совещаниях в городской администрации уже обсуждалась подготовка команды к выборам. Они состоятся в сентябре 2019 года.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
grablu_rossiu 07 августа 2018 | 09:36
Ну, раз уж фюрер благословил... Почему нет? Хорошие ж откаты с северной столицы присылал.
mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 09:37
Он принял тяжёлое для него решение в непростое, тревожное время - продолжать бескорыстно служить народу.
Его уже наградили геройской звёздочкой?
lenin3 07 августа 2018 | 09:49
mikhail_spb_: принять Полтавченко может только на грудь.А вот решения принимают без его участия,только озвучивают...
post_v 07 августа 2018 | 10:15
mikhail_spb_:
============
из всех достойных губернаторов Санкт-Петербурга только один родился в этом городе - генерал-губернатор Милорадович, герой суворовских походов и войны 1812 года, но и того застрелил 14 декабря 1825 года отставной поручик.
Именем убийцы назвали переулок в Василеостровском районе.
Улицы Милорадовича в Петербурге как не было, так и нет....
Се ля ви
yralez 07 августа 2018 | 09:38
Так и решил----иду на новый срок.
Плевать на какие то якобы выборы.
А хорошо бы, если ему срок дали.
piterjanis 07 августа 2018 | 09:39
губернатор-жлоб(с)
punyoshohlai 07 августа 2018 | 09:43
Не может быть!
midnightblues 07 августа 2018 | 09:54
А разве не суд решает?/
Но то,что сам принял решение по тюремной жизни-это шаг вперед
love_etc 07 августа 2018 | 09:58
Поздравим питерского губернатора с переизбранием.
bagarius_goonch 07 августа 2018 | 10:08
На его месте должен был быть Я!!!! (Б.Вишневский?)
farang 07 августа 2018 | 10:08
Ржунимагу! Губер принял решение. Не его это уровень. Все решения принимает сами знаете кто.
venmud 07 августа 2018 | 10:08
"идти на новый срок"
================================
Как смотрящий на зоне.
germanorum 07 августа 2018 | 10:17
Нельзя, нельзя останавливаться на середине пути, ведь столько еще осталось несвершенного! Еще столько парков не застроено и заводов не обанкрочено под ту же застройку!
cobakevich 07 августа 2018 | 10:22
Прикрывает тылы ?
За это и держат ?
Одно жулье ... Тоже наверное из кооператива Озеро.
pampey 07 августа 2018 | 10:22
Самый слабый губернатор во все времена.