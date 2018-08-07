Подготовка запроса на экстрадицию россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Солсбери, займёт несколько недель
Подготовка Лондоном запроса на экстрадицию двух россиян, подозреваемых в причастности в инциденту в Солсбери, займёт несколько недель или месяцев. Об этом сообщает газета «Дейли Телеграф», ссылаясь на свои информированные источники. Имена подозреваемых пока не называются.
Накануне газета «Гардиан» написала, что в ходе расследования удалось собрать воедино картину передвижения двух россиян со времени их прибытия в Великобританию и до момент их отъезда из страны. В российском посольстве назвали публикацию «Гардиан» очередным информационным вбросом.
Комментарии13
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andygo__ru 07 августа 2018 | 09:36
Манюня - вперед! На тебя щас вся надежда. Только бошку не забудь помыть...
...ну, или, хотя бы, мукой посыпать.
vilingrad 07 августа 2018 | 09:40
Возвращается богатый русский домой после нескольких лет жизни в Англии. Санкции: дом бросил, бабки в банке заморозили, сына из Кембриджа поперли... Знакомые спрашивают:
— Ну как твой английский? Не подводил?
— Меня-то нет, а вот у англичан с ним была масса проблем!
snikkersnepper 07 августа 2018 | 09:46
Только на ЭМ могут весь вечер страстно топить про то, что запрос на экстрадицию уже готов (22:00 - Королевская прокурорская служба Великобритании подготовила зарпос об экстрадиции двух человек... - так и написано "зарпос") и потом все утро так же страстно - про то, что его будут готовить несколько недель или месяцев (...или ишак).
Незамутненное...
andre_klimov 07 августа 2018 | 09:57
snikkersnepper:
Что ты так нервничаешь? Аж сам текст новости прочитать не в состоянии - тебя уже колбасут...
В первом случае источником иформации был Гардиан, во втором - Дейли Телеграф. Причём основной смысл у обеих публикаций один - запрос будет. Более того, никто особо и не скрывает, что цель запроса - получить отказ, после чего можно предпринимать действия не только в соответствии снациональным законодательством, но и на основе законодательных актов о борьбе с терроризмом, принятыми не так давно ООН.
Что вас, подневольных патриотов, так дёргает-то? Успокойтесь. Англичане не торопятся, но не останавливаются и не забывают. Так что, как в известном анекдоте - "можете одевать кружева, а можете - не одевать".
snikkersnepper 07 августа 2018 | 10:13
andre_klimov:
Незамутненное...
gluhoy2250 07 августа 2018 | 10:14
andre_klimov: Что вас, подневольных патриотов, так дёргает-то?
А, вас вольных пр...,что дергает? Хочется старой дуре подмахнуть, ведь англичане не останавливаются и не забывают. А, отказывать не надо, идиотов англицких,просто проигнорировать. Эти скоты бандитов и террористов не выдают, потому что уплачено, а мы должны выдать простых людей, по надуманным обвинениям. Бред..
indeezjoe 07 августа 2018 | 09:59
snikkersnepper: Забавно, Эхо второй день усиленно репостит своих коллег - британских таблоидов, пересказывая слухи и сплетни, полученные от неназываемых "источников"... Ну очень у них, видно, чешется...
Между тем британский МИД комментируя сообщения СМИ о планах британской стороны потребовать у России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, назвал данную информацию спекуляцией. «Это ещё один образец спекуляции. Расследование продолжается, и любые официальные заявления должны поступать от полиции» - заявил представитель британского МИДа.
В общем, все как обычно: собаки лают, ветер носит... Эхо репостит...
;-))
neyexo 07 августа 2018 | 09:55
Их здесь нет
nigelliri56 07 августа 2018 | 09:59
Времени на ответ Россия, само собой, потратит значительно меньше. Какие-бы британцы не приводили доказательства у неё есть главный железобетонный аргумент: "Вы не допустили к расследованию наших следователей", а потому опять: "Вывсеврете".
znajka 07 августа 2018 | 10:26
nigelliri56: ответ России будет таким же, как с Луговым - нам Конституция не позволяет. На это и рассчитан запрос об экстрадиции.
neyexo 07 августа 2018 | 10:09
//пока не называются//
И не будут названы - официально. Их политика всегда состояла в том, что до фактического ареста они ни подтверждают, ни опровергают факт направления запроса.
putn_pnh 07 августа 2018 | 10:31
Естественно, те сразу окажутся депутатами дуры от ЛДПР.
moisha_sekilman 07 августа 2018 | 10:34
Эхо мосек без остановки штампует фейк от мелкобриташкиного "Гандонион"! Эхо мосек давай жару путяноидам, пускай они трясутся от страха неизбежности расплаты перед матерью Тырэзой!