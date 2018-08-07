Подготовка запроса на экстрадицию россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Солсбери, займёт несколько недель

Подготовка Лондоном запроса на экстрадицию двух россиян, подозреваемых в причастности в инциденту в Солсбери, займёт несколько недель или месяцев. Об этом сообщает газета «Дейли Телеграф», ссылаясь на свои информированные источники. Имена подозреваемых пока не называются.

Накануне газета «Гардиан» написала, что в ходе расследования удалось собрать воедино картину передвижения двух россиян со времени их прибытия в Великобританию и до момент их отъезда из страны. В российском посольстве назвали публикацию «Гардиан» очередным информационным вбросом.