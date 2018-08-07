«Газпром», по некоторым данным, приостановил программы внешних займов

Решение принято на фоне судебных споров с «Нафтогазом» и обострившихся отношений России и Запада.

В рамках решения Стокгольмского арбитража, согласно которому российская энергетическая компания обязана выплатить украинской более 2,5 миллиардов долларов, коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» в Великобритании. Как рассказали Reuters три банковских источника, это решение, вероятно, напугало западных кредиторов, которые традиционно работают с «Газпромом». Они опасаются, что любые новые средства, которые компания может занять через Лондон, также окажутся заморожены. В связи с этим, по мнению собеседников издания, «Газпром» начал сталкиваться с более дорогими займами.

Очередную встречу с инвесторами, которая планировалась в июне за несколько дней до решения лондонского суда, «Газпром» отменил, заняв таким образом осторожную позицию. По данным Reuters, компания прекратила проводить платежи через банки в Великобритании. В то же время она продолжает обслуживать непогашенные задолженности.

По мнению собеседников агентства, на ситуации также сказались американские санкции против российских бизнесменов и отравление в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Газпром» пока ситуацию не комментирует.