«Газпром», по некоторым данным, приостановил программы внешних займов
Решение принято на фоне судебных споров с «Нафтогазом» и обострившихся отношений России и Запада.
В рамках решения Стокгольмского арбитража, согласно которому российская энергетическая компания обязана выплатить украинской более 2,5 миллиардов долларов, коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» в Великобритании. Как рассказали Reuters три банковских источника, это решение, вероятно, напугало западных кредиторов, которые традиционно работают с «Газпромом». Они опасаются, что любые новые средства, которые компания может занять через Лондон, также окажутся заморожены. В связи с этим, по мнению собеседников издания, «Газпром» начал сталкиваться с более дорогими займами.
Очередную встречу с инвесторами, которая планировалась в июне за несколько дней до решения лондонского суда, «Газпром» отменил, заняв таким образом осторожную позицию. По данным Reuters, компания прекратила проводить платежи через банки в Великобритании. В то же время она продолжает обслуживать непогашенные задолженности.
По мнению собеседников агентства, на ситуации также сказались американские санкции против российских бизнесменов и отравление в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
«Газпром» пока ситуацию не комментирует.
Комментарии14
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grablu_rossiu 07 августа 2018 | 09:34
Отсутствие инвесторов - падение стоимости акций.
luger_max_otto 07 августа 2018 | 10:09
Тут не инвестиции уже. Тут как алкашу какому- никто в долг не дает.
y3emen1 07 августа 2018 | 09:36
газпром - сбыча мечт!!!
kottigr1 07 августа 2018 | 09:36
"Газпром" - главный механизм чекистов по хищению средств российских налогоплательщиков и природных богатств государства. Особенно грустно наблюдать как и без того скудные средства, переведенные этой конторкой в российский бюджет в виде налогов, возвращаются обратно в карманы этих деляг в виде субсидий и "государственных инвестиций".. По сути - это самая банальная уголовщина за которую во всех других странах положена высшая мера наказания..
blackshard7 07 августа 2018 | 09:54
kottigr1: все уже вчера видели как ты лживое либерастское чмо вчера насвиздело про цену по которой Нафтогаз покупает словацкий газ (настоящая цена 212 долларов по заявлению Нафтогза)
так что не рви сидалище, ты лживый либерастобот с пропитанной фэйками методичкой.
poluputing 07 августа 2018 | 10:40
blackshard7: ну и вам то чего с этого? Вам то лично цену на бытовой газ не уменьшают?
vilingrad 07 августа 2018 | 09:42
вероятно, напугало западных кредиторов"
Ну и пугливые! Вон Володенька уже четыре года кладет на эти санкции... правда, в основном укладка попадает по своему населению; но царек не унывает,- нам бояться нечего, пусть нас боятся:)
piterjanis 07 августа 2018 | 09:48
Всё пропало!
vasya_von_smetankin 07 августа 2018 | 09:50
Зато Газово-Духовно всё.
y3emen1 07 августа 2018 | 10:18
vasya_von_smetankin: газ прём
tag188 07 августа 2018 | 10:11
«Газпром» начал сталкиваться с более дорогими займами.
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Ничего страшного! Надо просто поднять цены на газ внутри России, и ввести какой-нибудь сбор "на капремонт газовых сетей" и заставить его платить все население.
student_ru_ru 07 августа 2018 | 10:28
Им на свой век хватит.
kryimzdick 07 августа 2018 | 10:29
Путиноиды только в ЦАР могут бизнес вести успешно, в дикой африке
ramun 07 августа 2018 | 10:32
Не «Газпром» приостановил,а «Газпрому» приостановили.
Засунули его в задницу и пробкой закрыли.
Как вы мечтали.