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09:30, 07 августа 2018

Ф.Могерини: Европейские предприятия должны активизировать торговлю с Ираном и экономическую деятельность в этой стране

Так считает Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Сегодня утром Евросоюз ввёл в действие блокирующий регламент, который объявляет не действительными на своей территории санкции США в отношении Ирана.

Дональд Трамп минувшим вечером подписал указ о восстановлении ограничительных мер в отношении Тегерана. Первый блок санкций начал действовать также сегодня утром. Он касается автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами.

Комментарии

33

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noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 09:32

Рассогласованность среди западных "партнеров", расброд и сумятица. То, что доктор прописал.

liquidsky__ 07 августа 2018 | 09:45

Гейропа окончательно легла под исламистов и широко раздвинула ноги.

patrikk_1 07 августа 2018 | 09:48

Ф.Могерини: Европейские предприятия должны активизировать торговлю с Ираном и экономическую деятельность в этой стране...

Правильно. Мировому сообществу необходимо противостоять врагам рода человеческого - израильтянам и американцам.

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patrikk_1 07 августа 2018 | 10:03

polsan:

А ты думаешь я враг американцам? Я их старший брат - Россия первая в мире признала независимость США и блокировала своими кораблями порты Америки, чтобы в них не высадился британский десант. .

tks 07 августа 2018 | 10:34

patrikk_1: Откуда же тогда в Америке британский экспедиционный корпус нарисовался?

kottigr1 07 августа 2018 | 10:01

patrikk_1:
Как сказал Рамзан Кадыров.. Россия будет сиять - только в руках полевых командиров..

lelikhaifski 07 августа 2018 | 10:14

patrikk_1: мировое сообщество уже раз противостояло евреям на стороне Гитлера. Кончило оно раком

ihtiostega 07 августа 2018 | 10:23

patrikk_1: Крупнейшая в Евросоюзе нефтяная компания Total уже объявила о полном выходе из сделок с Ираном на фоне американских санкций.Напиши им записку................

kottigr1 07 августа 2018 | 09:52

liquidsky__: Почему Вы так пренебрежительно называете Москва-бад "гейропой".. ?

parasuk_ 07 августа 2018 | 10:31

kottigr1: Потому что в Москве, когда вы радужным флагом или белой ленточкой выйдете на улицу, вас побьют плетками суровые дяди в казачьих костюмах. А в европке вас могут признать беженцем, если, конечно, вашего iq хватит на выучить сотню-другую слов на новом языке и закосить под чеченского гея :)

kottigr1 07 августа 2018 | 10:39

parasuk_: Да твои казаки обосрутся при одном только виде кадыровцев..
В США мусульмане составляют 1 (ОДИН) процент от общей численности населения.
В ЕС мусульмане составляют от общего числа населения 3,8 проц. населения.
Мусульмане составляют от общего населения Германии лишь чуть более 5 процентов.
Во Франции, мусульмане составляют от общего числа населения всего 7,5 процента.
В Литве, Латвии, Словакии, Венгрии, Польше, Эстонии, Чехии и Мальте мусульман ничтожно мало и их численность составляет десятые доли процента от общей численности граждан.
Самая большая концентрация мусульман на территории Европы в России. В России, доля мусульманского населения составляет 17,5 процентов(их численность удвоилась за период бездарного правления Путина).

Так что.. Расслабься и постарайся получить удовольствие..

zmeelov_1 07 августа 2018 | 09:48

Китай тоже послал пиндосов с санкциями. Более того, отказался покупать нефть у пиндосов. И наращивает поставки из Ирана

ihtiostega 07 августа 2018 | 10:25

zmeelov_1: "Пиндосы" после скорого окончания строительства нефтепровода из Канады,начнут массированные поставки своей лёгкой нефти в Европу.

ihtiostega 07 августа 2018 | 10:20

noxepy_7_40_: Пежо,Рено,Ситроен уже анонсировали выход из сделок с Ираном

mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 09:39


В Европе всегда найдутся полезные идиоты, поддерживающие террористические страны.

parasuk_ 07 августа 2018 | 09:43

mikhail_spb_: Там даже укронацистскую орду поддерживали. Это сейчас за лозунг "слава украинде" штрафуют, а когда-то скачущим по майдану дебилам печенье возили :)

blackshard7 07 августа 2018 | 09:49

mikhail_spb_: а кого вы понимаете под террористическими странами?
Может Катар и Саудитов? Ведь терракт 11 сентября устроили катарцы а спосор БенЛаден саудит?
Но катар и саудиты полностью поддерживается полезным идиотом США потому они свалили всю вину на Ирак и Иран хотя они ни коим хером не были причастны.

kottigr1 07 августа 2018 | 09:59

mikhail_spb_: Европа всегда была половой тряпкой в руках любых международных проходимцев и агрессоров.. Именно поэтому в Европе всегда так чисто и ухоженно..

ihtiostega 07 августа 2018 | 10:27

kottigr1:Могерини напоминает поведением некоего Чемберлена.Стандартная европейская политика "умиротворения" неумиротворяемых.Очередной виток дурной европейской политической "спирали"

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agamasat 07 августа 2018 | 09:43

интересно, за кем тогда россия будет плестись, если будет уничтожен Запад? Но децствия Трампа просто глобальны: он не только разделил Америку, но еще и подогрел разрыв США с ЕС. Не зря гебисты пили за него шампанское.(

pulalala 07 августа 2018 | 10:23

agamasat:
#trumpnash
омерика будет уничтожина

kryimzdick 07 августа 2018 | 09:54

Европа всегда находит на своё седалище приключений

erpetkur 07 августа 2018 | 09:54

Так победим!

lev62 07 августа 2018 | 09:55

В авторитарных странах все говорят и действуют согласованно. Более того, в авторитарных странах людей уверяют что власть делает всё правильно и не делает никаких ошибок. В демократических странах несогласие во властных эшелонах является нормальным явлением, как и признание ошибок. Еще в демократических странах часто непонятно, является ли решение правильным или ошибочным. Часто бывает так, что половина людей думает что решение является правильным в то время как другая половина думает что решение является ошибочным. Не думаю, что решение США загнать в угол Иран даст какие-то преимущества. Иран активен во многих странах своего региона. Европа решила несколько уравновесить ситуацию. В результате Иран получит так или иначе затрещину, но не так чтобы потом сидеть в безвыходной ситуации.

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vasya_von_smetankin 07 августа 2018 | 10:04

Да, да, нужно "активизировать торговлю с Ираном и экономическую деятельность в этой стране", чтобы мирный ислам набрался сил, окреп и сделал наконец-таки своё белое дело, ага.

lelikhaifski 07 августа 2018 | 10:06

Думаю что выражает мнения всех израильтян чтобы иранская ядерная программа прилетела прямо Федерике Могерини домой к ее детям

andre_klimov 07 августа 2018 | 10:11

lelikhaifski:
Ну зачем так жестоко? Пусть Могерини хоть со всеми аятоллами перецелуется - почему европейский бизнес от этого страдать должен? Тем более, что бизнес ничего еврокомиссарам не должен. И это далеко не первая попытка ЕС-овской бюрократии подчинить себе бизнес. И, скорее всего, бизнес пошлёт Могерини в очередную "пешую прогулку с эротическим уклоном".

ihtiostega 07 августа 2018 | 10:29

andre_klimov: Уже.Кто есть Могерини?Никто.Завтра сменится-послезавтра никто не вспомнит.Кто был до Могерини?Реально,вспомнить не могу,в Википедию лезть надобно

robroy1400 07 августа 2018 | 10:09

Предки таких, как эта Могерини выкормили Гитлера, привели мир на грань катастрофы, поучаствовали в уничтожении женщин, стариков и детей. Видимо история еропейских леваков-идиотов ничему не учит. Тепрь выкармливают главного спонсора международного терроризма - Иран. Дурак Чемберлен, отдав Чехословакию на растерзание Гитлеру, радовался - "Я привез вам мир", на что Черчилль сказал гениальную фразу " Выбирая между войной и позором, вы выбрали второе, в результате получите и то и другое".

ihtiostega 07 августа 2018 | 10:38

robroy1400:Собственно,решение по иранской проблеме принято и реализуется.Принято в момент назначения Болтона помощником по национальной безопасности.Более антитегеранского политика в Штатах нет и быть не может.При этом,Болтон отлично провёл переговоры в Кремле,организовал российско-американский саммит.Выборы в США будут осенью 2020.Политически для нынешней администрации выгодно решить проблему именно в 2020.Прогнозирую конец зимы-весну,если Трамп осуществит "умиротворение" по своему лекалу,он выиграет президентскую гонку.

lelikhaifski 07 августа 2018 | 10:11

думаю что выражу сейчас мнение всех израильтян о том чтобы иранская ядерная программа,активизированная реглпментом Федерики Могерини прилетела прямо к ней домой

pulalala 07 августа 2018 | 10:20

Эти англоссаксы перебьют друг друга.
Россия будет правит миром!!!!

tks 07 августа 2018 | 10:32

Евролевотина - парад дебилов.
Могерини ещё в войну 08.08.08 России с Грузией "прославилась".

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