Япония может перенести время на два часа в период проведения Олимпиады в Токио в 2020 году. Таким образом власти надеются хотя бы частично решить проблему изнуряющей жары.

Духота и традиционная для Японии в это время года высокая влажность могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем у олимпийцев, выступающих на открытом воздухе. Перевод на летнее время, от которого страна отказалась более 60 лет назад, поможет частично решить эту проблему, считают в Токио. Об этом сообщает агентство Киодо. Однако это предложение нашло поддержку не у всех. Как отмечается, в правящей партии и правительстве страны опасаются, что перенос времени ради Олимпийских игр может внести путаницу в экономическую и социальную жизнь населения. Обсуждение этого вопроса началось на фоне установившейся в Японии аномальной жары, из-за которой за последние месяцы погибли несколько десятков человек. Свыше 70 тысяч человек попали в больницы с тепловыми ударами – это почти на 20% больше, чем в 2013 году, когда был установлен прошлый рекорд. В некоторых регионах страны столбик термометра переваливает за отметку в 40 градусов.

В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 40 человек, десятки тысяч были госпитализированы.