Очередное сильное землетрясение зафиксировано на острове Ломбок в Индонезии. Магнитуда составила 5,5. Из этого района эвакуированы уже более 20 тысяч человек. Жертвами землетрясения, которое произошло в воскресенье, стали около 100 человек, более 230 пострадали. Количество погибших может вырасти, спасателям не хватает техники для разбора завалов.