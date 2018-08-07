Очередное сильное землетрясение зафиксировано на острове Ломбок в Индонезии
Очередное сильное землетрясение зафиксировано на острове Ломбок в Индонезии. Магнитуда составила 5,5. Из этого района эвакуированы уже более 20 тысяч человек. Жертвами землетрясения, которое произошло в воскресенье, стали около 100 человек, более 230 пострадали. Количество погибших может вырасти, спасателям не хватает техники для разбора завалов.
Комментарии1
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polsan 07 августа 2018 | 09:27
Магнитуда составила 5,5. Сейсмически опасная зона, а строят у них плохо, не учитывая этот важный фактор!!