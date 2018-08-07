Подготовка Лондоном запроса на экстрадицию двух россиян займёт несколько недель или месяцев
Подготовка Лондоном запроса на экстрадицию двух россиян, подозреваемых в причастности в инциденту в Солсбери, займёт несколько недель или месяцев. Об этом сообщает газета «Дейли Телеграф», ссылаясь на свои информированные источники. Имена подозреваемых пока не называются.
Накануне газета «Гардиан» написала, что в ходе расследования удалось собрать воедино картину передвижения двух россиян со времени их прибытия в Великобританию и до момент их отъезда из страны. В российском посольстве назвали публикацию «Гардиан» очередным информационным вбросом.
Великобритания потребует от России экстрадиции двух человек, подозреваемых в организации атаки на Солсбери, в результате которой погиб один человек и еще трое пострадали, пишет газета Гардиан со ссылкой на свои источники в правительстве.
Королевская прокурорская служба Великобритании подготовила зарпос об экстрадиции двух человек, находящихся на территории России, которые подозреваются в организации покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, сказали источники в правительстве страны репортерам газеты Гардиан. После многих месяцев расследования, в котором участвовали сотни полицейских и следователей, британцам удалось сопоставить данные о перемещениях по территории страны двух россиян. Их отследили пошагово с момента попадания в Великобританию до их отправления в Россию.
Если запрос на экстрадицию будет отклонен, Британия может провести публичное слушание, как и в деле с убийством Александра Литвиненко, пишет газета.
В этот раз публичное расследование может произойти быстрее, потому что позволит правительству страны опровергнуть аргументы России о том, что у них нет доказательств, когда они обвиняют Россию в атаке на Солсбери, плюс публичность слушаний позволит опубликовать показания Сергея и Юлии Скрипаль и данные о их перемещениях в день атаки и съемки камер наружного наблюдения, доказывающие позицию Великобритании.
Вероятнее всего, запрос на экстрадицию встретит отказ и вызовет очередной виток дипломатического скандала между двумя странами, пишет газета. Предвидя аргументы России, Гардиан пишет, что скорее всего Кремль напомнит, что когда-то Владимир Путин запрашивал об экстрадиции Бориса Березовского, но получил отказ, России отказывали и в экстрадиции Ахмеда Закаева.
Комментарии6
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sg94 07 августа 2018 | 09:12
ответ можно составить за несколько минут. Главное помнить основные правила русского языка. "На хер " пишется раздельно, а "насрать" вместе. И "Ссаконаглые" надо бы с большой буквы употребить, так как эти лживые островитяне все-таки самые лживые ублюдки на планете. Хотя бы в знак признания этого факта..
edyunia 07 августа 2018 | 09:16
sg94: \\ответ можно составить за несколько минут.\\
Скорее всего троллям вазелин уже подвезли.
rom8883 07 августа 2018 | 09:14
Выдать? Скорее их убьют.
piter_ug 07 августа 2018 | 09:30
//займёт несколько недель или месяцев//
За это время их успеют определить в дурдом депутанами.
indeezjoe 07 августа 2018 | 09:56
Забавно, Эхо второй день усиленно репостит своих коллег - британских таблоидов, пересказывая слухи и сплетни, полученные от неназываемых "источников"... Ну очень у них, видно, чешется...
Между тем британский МИД комментируя сообщения СМИ о планах британской стороны потребовать у России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, назвал данную информацию спекуляцией. «Это ещё один образец спекуляции. Расследование продолжается, и любые официальные заявления должны поступать от полиции» - заявил представитель британского МИДа.
В общем, все как обычно: собаки лают, ветер носит... Эхо репостит...
;-))
indeezjoe 07 августа 2018 | 09:56
Забавно, Эхо второй день усиленно репостит своих коллег - британских таблоидов, пересказывая слухи и сплетни, полученные от неназываемых "источников"... Ну очень у них, видно, чешется...
Между тем британский МИД комментируя сообщения СМИ о планах британской стороны потребовать у России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, назвал данную информацию спекуляцией. «Это ещё один образец спекуляции. Расследование продолжается, и любые официальные заявления должны поступать от полиции» - заявил представитель британского МИДа.
В общем, все как обычно: собаки лают, ветер носит... Эхо репостит...
;-))