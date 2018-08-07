США восстановили первый блок санкций против Ирана

Соединённые Штаты сегодня восстановили первый блок санкций против Ирана. Ограничительные меры касаются автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами. Цель Вашингтона – отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков, чтобы остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке, отмечают западные эксперты. Одновременно Евросоюз ввёл в действие закон о блокировании на своей территории санкций США по Ирану.

Дональд Трамп подписал указ о частичном восстановлении санкций против Ирана. Своими действиями американский президент усложняет и без того непростую экономическую и политическую ситуацию в мире. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы внутренней политики Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Он добавил, что Европейский союз боится реакции Ирана, и потому не поддерживает вводимые США санкции.