США восстановили первый блок санкций против Ирана
Соединённые Штаты сегодня восстановили первый блок санкций против Ирана. Ограничительные меры касаются автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами. Цель Вашингтона – отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков, чтобы остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке, отмечают западные эксперты. Одновременно Евросоюз ввёл в действие закон о блокировании на своей территории санкций США по Ирану.
Дональд Трамп подписал указ о частичном восстановлении санкций против Ирана. Своими действиями американский президент усложняет и без того непростую экономическую и политическую ситуацию в мире. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы внутренней политики Московского центра Карнеги Андрей Колесников.
Он добавил, что Европейский союз боится реакции Ирана, и потому не поддерживает вводимые США санкции.
Комментарии4
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dmitry35 07 августа 2018 | 09:11
Похоже, так и будут раскачивать эти качели: одни восстанавливают блок санкций, другие - блок обогащения урана, одни усиливают второй блок санкций, другие - запускать новые центрифуги и т.д. и т.п.
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 09:14
Нормально. Еще надо нефтью запретить торговать, и все будет тип-топ.
zmeelov_1 07 августа 2018 | 09:23
noxepy_7_40_: Китай уже послал твою пиндосню с санкциями. Отказался закупать нефть у пиндосни и наращивает закупки в Иране.
vlabumur 07 августа 2018 | 09:18
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами»
В. М. Молотов.