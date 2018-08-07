На ЕГЭ по английскому с эссе в регионах не справились от 5 до 56 % школьников
На ЕГЭ по английскому с эссе в регионах не справились от 5 до 56 процентов школьников, пишет газета «Коммерсантъ». Наихудший показатель в Новосибирской и Кемеровской областях. Сейчас экзамен состоит из письменной и устной частей. Одним из самых сложных разделов письменной части является творческое эссе, за которое можно набрать 14 баллов.
Комментарии4
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kottigr1 07 августа 2018 | 08:59
Что бы тлетворный английский язык не портил статистику успехов Величия России.. Надо этот экзамен заменить церковным-хоровым пением.. Пусть духовность переполняет российских ребятишек..
kokeshi 07 августа 2018 | 09:07
Как? Даже в Дагестане не справились? Там же , вроде, все отличники погловно...
yralez 07 августа 2018 | 09:20
Какой английский, когда Толстого, Гоголя и Пушкина запрещают.
yralez 07 августа 2018 | 09:24
yralez: Опять же учителялки бабло да отгулы на выборах рубят, некогда им.