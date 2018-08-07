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08:48, 07 августа 2018

В России могут вырасти цены на колбасу и полуфабрикаты

В России могут вырасти цены на колбасу и полуфабрикаты. Как пишут «Ведомости», об этом предупредили несколько крупных переработчиков мяса. По их данным, в настоящее время повышаются закупочные цены на сырьё. При этом традиционного летнего снижения цен не произошло, а в последние недели ситуация только усугубилась. Так, свинина подорожала на 20 процентов, а куриное мясо на 25.

Комментарии

19

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ivar1964 07 августа 2018 | 08:53

С чувством глубокого удовлетворения встречают эту новость граждане России!

jjtompson 07 августа 2018 | 08:56

Что значит - могут?!
Увеличение НДС - это тотальное удорожание

zmeelov_1 07 августа 2018 | 09:01

jjtompson: В России могут вырасти цены

А могут и не вырасти. Чего гадать? Пока же не выросли.

polsan 07 августа 2018 | 09:08

zmeelov_1: свинина подорожала на 20 процентов, а куриное мясо на 25. А как же могут не вырасти цены, добавьте сюда повышение НДС и цены на топливо и уже достаточно!!

jjtompson 07 августа 2018 | 09:09

zmeelov_1: "В России могут вырасти цены. А могут и не вырасти. "

Осталось понять, что такое НДС.

vla7815 07 августа 2018 | 09:12

jjtompson: НДС вырастет с 1 января 2019 года. Это дополнительный ( бонусный ) грабеж. За то, что промолчали в тряпочку на увеличение НДС и пенсионного возраста. А главное, что за вову питерского идиотов .набралось 86% .

efilika 07 августа 2018 | 09:16

jjtompson: это еще до повышения ндс. И вырастут на 20%, а ндс на 2 подняли. Получится, что цена мяса стремится к европейским, да еще и ндс вырастет.

kottigr1 07 августа 2018 | 08:56

ivar1964: Главное что бы не подорожали соя и пальмовое масло с отходами мясоперероботки, буйволятина, крокодилятина в российской колбасе..
Россияне все схавают.. Путина же хавают, скушают и это..

igorrrpadlowitchs 07 августа 2018 | 09:03

ivar1964: и где это в России колбасу видели , в её исконном понимании? Это подорожает херня под название 'колбаса'!

y3emen1 07 августа 2018 | 08:54

китай увеличил цены на туалетную бумагу и усилители вкуса?

ostapbey 07 августа 2018 | 09:00

y3emen1: не только.!

Цены выросли и на мел, костную муку, клейстер со столярным клеем.
В общем на все компоненты колбасы "русская" и "Российская".
Даже.

kazlevich1949 07 августа 2018 | 08:57

Вот тебе бабушка и "Вова 2%" на Юрьев день...

sg94 07 августа 2018 | 08:58

Ну может в мск и подорожало, но в России все завалено курятиной и свининой. Говядины заметно стало меньше, да, но все остальное стабильно уже года три, а по акциям зачастую намного дешевле торгуется.. На мск поебать..

darkshadownet_ 07 августа 2018 | 09:21

sg94: Забыли внести в расчет коэффициент времени - "пока" завалено. И очень может так случиться, что скоро все не будет уже завалено. Поскольку потребление стабильно большое. И речь идет о масштабе страны. Домашние убои скотины закончатся к осени, к октябрю. Вот потом и посмотрим на "завалено".
И вообще это ваша страусиная манера и моя хата с краю не понятна, чесслово...

vaka257 07 августа 2018 | 09:00

С путинскими "реформами" цены вырастут на ВСЁ.Стрижка только начата...

y3emen1 07 августа 2018 | 09:03

vaka257: это чё, путинские парикмахеры обреют всю страну?

tag188 07 августа 2018 | 09:02

Шестилетка великих прорывов продолжает победную поступь по стране!
Всем голосовавшим за "еслинеонтохто" посвящается :))

kokeshi 07 августа 2018 | 09:13

Что то троллей не видать. А, они все брошены на борьбу с Хороковским). Вот ведь твари тупые, а.. Отрыжка путинизма, тьфу.

kokeshi 07 августа 2018 | 09:18

kokeshi: опечатка: с Ходорковским)

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