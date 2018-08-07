В России могут вырасти цены на колбасу и полуфабрикаты. Как пишут «Ведомости», об этом предупредили несколько крупных переработчиков мяса. По их данным, в настоящее время повышаются закупочные цены на сырьё. При этом традиционного летнего снижения цен не произошло, а в последние недели ситуация только усугубилась. Так, свинина подорожала на 20 процентов, а куриное мясо на 25.