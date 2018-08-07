В России могут вырасти цены на колбасу и полуфабрикаты
В России могут вырасти цены на колбасу и полуфабрикаты. Как пишут «Ведомости», об этом предупредили несколько крупных переработчиков мяса. По их данным, в настоящее время повышаются закупочные цены на сырьё. При этом традиционного летнего снижения цен не произошло, а в последние недели ситуация только усугубилась. Так, свинина подорожала на 20 процентов, а куриное мясо на 25.
Комментарии19
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ivar1964 07 августа 2018 | 08:53
С чувством глубокого удовлетворения встречают эту новость граждане России!
jjtompson 07 августа 2018 | 08:56
Что значит - могут?!
Увеличение НДС - это тотальное удорожание
zmeelov_1 07 августа 2018 | 09:01
jjtompson: В России могут вырасти цены
А могут и не вырасти. Чего гадать? Пока же не выросли.
polsan 07 августа 2018 | 09:08
zmeelov_1: свинина подорожала на 20 процентов, а куриное мясо на 25. А как же могут не вырасти цены, добавьте сюда повышение НДС и цены на топливо и уже достаточно!!
jjtompson 07 августа 2018 | 09:09
zmeelov_1: "В России могут вырасти цены. А могут и не вырасти. "
Осталось понять, что такое НДС.
vla7815 07 августа 2018 | 09:12
jjtompson: НДС вырастет с 1 января 2019 года. Это дополнительный ( бонусный ) грабеж. За то, что промолчали в тряпочку на увеличение НДС и пенсионного возраста. А главное, что за вову питерского идиотов .набралось 86% .
efilika 07 августа 2018 | 09:16
jjtompson: это еще до повышения ндс. И вырастут на 20%, а ндс на 2 подняли. Получится, что цена мяса стремится к европейским, да еще и ндс вырастет.
kottigr1 07 августа 2018 | 08:56
ivar1964: Главное что бы не подорожали соя и пальмовое масло с отходами мясоперероботки, буйволятина, крокодилятина в российской колбасе..
Россияне все схавают.. Путина же хавают, скушают и это..
igorrrpadlowitchs 07 августа 2018 | 09:03
ivar1964: и где это в России колбасу видели , в её исконном понимании? Это подорожает херня под название 'колбаса'!
y3emen1 07 августа 2018 | 08:54
китай увеличил цены на туалетную бумагу и усилители вкуса?
ostapbey 07 августа 2018 | 09:00
y3emen1: не только.!
Цены выросли и на мел, костную муку, клейстер со столярным клеем.
В общем на все компоненты колбасы "русская" и "Российская".
Даже.
kazlevich1949 07 августа 2018 | 08:57
Вот тебе бабушка и "Вова 2%" на Юрьев день...
sg94 07 августа 2018 | 08:58
Ну может в мск и подорожало, но в России все завалено курятиной и свининой. Говядины заметно стало меньше, да, но все остальное стабильно уже года три, а по акциям зачастую намного дешевле торгуется.. На мск поебать..
darkshadownet_ 07 августа 2018 | 09:21
sg94: Забыли внести в расчет коэффициент времени - "пока" завалено. И очень может так случиться, что скоро все не будет уже завалено. Поскольку потребление стабильно большое. И речь идет о масштабе страны. Домашние убои скотины закончатся к осени, к октябрю. Вот потом и посмотрим на "завалено".
И вообще это ваша страусиная манера и моя хата с краю не понятна, чесслово...
vaka257 07 августа 2018 | 09:00
С путинскими "реформами" цены вырастут на ВСЁ.Стрижка только начата...
y3emen1 07 августа 2018 | 09:03
vaka257: это чё, путинские парикмахеры обреют всю страну?
tag188 07 августа 2018 | 09:02
Шестилетка великих прорывов продолжает победную поступь по стране!
Всем голосовавшим за "еслинеонтохто" посвящается :))
kokeshi 07 августа 2018 | 09:13
Что то троллей не видать. А, они все брошены на борьбу с Хороковским). Вот ведь твари тупые, а.. Отрыжка путинизма, тьфу.
kokeshi 07 августа 2018 | 09:18
kokeshi: опечатка: с Ходорковским)