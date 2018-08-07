Владелец российского журнала Forbes Александр Федотов подал 2 иска к бывшему главному редактору издания Николаю Ускову
Владелец российского журнала Forbes Александр Федотов подал 2 иска к бывшему главному редактору издания Николаю Ускову. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя Федотова. По его словам, иски касаются защиты чести и достоинства, а также разглашения коммерческой тайны. Усков был уволен в начале лета. Официальной версией были прогулы.
Усков ранее говорил, что причиной увольнения стал конфликт с Федотовым и подал иск в суд о восстановлении в должности.
Комментарии2
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post_v 07 августа 2018 | 08:52
невыплата зарплаты работникам – теперь это "коммерческая тайна" ?
tks 07 августа 2018 | 09:19
Судя по всему, подонок.