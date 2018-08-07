Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент за разъяснениями по поводу задержания российских граждан

Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент за разъяснениями по поводу задержания четырёх российских граждан. Дипломаты пытаются установить прямую связь с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав. При необходимости россиянам будет оказана консульская помощь.

Россияне были задержаны в начале августа сотрудниками ФБР. Их подозревают в отмывании денег и мошенничестве.