Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент за разъяснениями по поводу задержания российских граждан
Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент за разъяснениями по поводу задержания четырёх российских граждан. Дипломаты пытаются установить прямую связь с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав. При необходимости россиянам будет оказана консульская помощь.
Россияне были задержаны в начале августа сотрудниками ФБР. Их подозревают в отмывании денег и мошенничестве.
Комментарии6
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y3emen1 07 августа 2018 | 08:51
ждём с, как маня начнёт рвать, метать, тошнить, за социально близких
vezdehod 07 августа 2018 | 09:01
Вначале правильно Челобитную составьте, а то сразу требуют разъяснения.
golevan 07 августа 2018 | 09:11
вах... непростых людей задержали однако.
ради простых весь посольский шалман даже не дернулся бы
andre_klimov 07 августа 2018 | 09:22
golevan:
Люди, может быть, и простые. Да деньги, которые они отмывали, да адресаты, куда потом добытое переводились - это более интересный вопрос.
vla7815 07 августа 2018 | 09:24
Ворье должно сидеть в тюрьме, блин.
rom8883 07 августа 2018 | 09:25
А в российских тюрьмах всё по закону? Сначала дома надо порядок навести, а потом лезть с проверками к другим.