В Москве состоится собрание инициативной группы по проведению Всероссийского пенсионного референдума

Как сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы Валерий Рашкин, прежде в его необходимо утвердить формулировку вопроса с учётом рекомендаций Центризбиркома. Как ожидается, в сегодняшнем собрании примут участие не менее 150 человек.