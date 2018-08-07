В Москве состоится собрание инициативной группы по проведению Всероссийского пенсионного референдума
Как сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы Валерий Рашкин, прежде в его необходимо утвердить формулировку вопроса с учётом рекомендаций Центризбиркома. Как ожидается, в сегодняшнем собрании примут участие не менее 150 человек.
Комментарии2
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yralez 07 августа 2018 | 08:39
В добрый час.....и пусть сгинут враги России, т. е. ОПГ Озеро.
rvs_68 07 августа 2018 | 09:13
yralez: "В добрый час.....и пусть сгинут враги России, т. е. ОПГ Озеро."
Прочитав заголовок новости, я подумал, что нашлась какая-то независимая инициативная группа...
Ан нет, опять современные "коммунисты" с воинственной риторикой и великолепным умением имитации "противостояния власти" и выпуска пара в свисток.
ИМХО: наиболее вероятные варианты: либо "не успеют" подготовить референдум (новый Закон будет принят, если пипл не выйдет на улицы), либо спросят "не о том" - вопрос будет такой, ответы на который позволят вольно трактовать волеизъявление...
;-!