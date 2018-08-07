Медведев: Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии

Об этом в интервью «Коммерсанту» завил премьер Дмитрий Медведев. В эти дни отмечается 10-летие грузино-югоосетинского конфликта. По словам Медведева, вина полностью лежит на прежнем руководстве Грузии, прежде всего, Михаиле Саакашвили. За последние годы активизировалось торгово-экономическое сотрудничество. Как отметил российский премьер, «самолёты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать».