Медведев: Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии
Об этом в интервью «Коммерсанту» завил премьер Дмитрий Медведев. В эти дни отмечается 10-летие грузино-югоосетинского конфликта. По словам Медведева, вина полностью лежит на прежнем руководстве Грузии, прежде всего, Михаиле Саакашвили. За последние годы активизировалось торгово-экономическое сотрудничество. Как отметил российский премьер, «самолёты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать».
Комментарии11
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yralez 07 августа 2018 | 08:41
Что изменилось то ?
Да ничего, по прежнему нужно ждать ихтамнетов , провокаций и оккупаций.
serge_moro 07 августа 2018 | 08:46
yralez: Этот самый маленький из всей путинской элиты должен был уже 2 года сидеть в тюрьме ,после разоблачения Навального -''Он вам не Димон''
Но тюрьма для таких воров и коррупционеров возможна в нормальной стране.А в стране воров и бандитов этот вор-малыш и в ус не дует ,чтобы сделать что-то полезное для своих граждан. Поговорит очередной раз .Брякнет снова свои фирменные словечки и все. Он постоянно выглядет ,как будто он невыспавшийся . Видно ночует часто летом со своей Светланой на яхте ее имени Фотина . Вот он и спит где только может. Но,как говорят, премьер спит ,а служба распила в его карман идет
sg94 07 августа 2018 | 08:49
yralez:
Не ври. Как раз за эти 10 лет не было не единой провокации со стороны Грузии, ни одной попытки оккупации и их действительно нет ни в Абхазии, ни в ЮО. То, что они там творили люди не заюудут никогда. Поэтому перед въездом на территорию Абхазии предупреждают что с грузинскими фамилиями просто не пускают, вне зависимости от гражданства. Натворили дел грузинские молодчики в свое время..
ostapbey 07 августа 2018 | 09:04
sg94: на россии грузины натворили??
В самом Воронеже даже??
А не кажется ли тебе чайнику и в этом вопросе, что россии понадобилась зарядка.
К отжатому грузинскому смартфону.
Ну и инструкция к грузинскому унитазу.
Натырить натырили, но грузины, как оказалось, в унитазах не фиалки ставят в будуарах... А что они в них делают без инструкции и не разобрать??
Даже??
ramun 07 августа 2018 | 08:45
Новое руководство России сможет вести полноценные диалоги с кем угодно.
Когда нибудь.
post_v 07 августа 2018 | 08:54
ramun:
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«определять законный мигрант или незаконный, можно по фамилии, точнее по её окончанию. Фамилии, оканчивающиеся на „ян“, „дзе“, „швили“, „оглы“, незаконные, так же как и их носители»
(Из выступления губернатора Краснодарского края Александра Ткачева на краевом совещании в Абинске 18.03.2002, посвящённом гармонизации межнациональных отношений)
vasya_von_smetankin 07 августа 2018 | 08:47
"полноценный диалог" по-кремлёвски - это когда ты ложишься под Москву и становишься статистом собственной жизни, как большинство россиян.
golovneli 07 августа 2018 | 08:50
Россия обязательно наладит отношения с Грузией и исправит все ошибки и преступления совершенные за прошедшие десятилетия, однако это будет совершенное другое руководство России и другие люди и точно не питерские.
tag188 07 августа 2018 | 08:53
«самолёты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать».
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Они и при Саакашвили летали отдыхать в Грузию. Именно Саакашвили превратил Батуми в нормальный курортный город.
Контраст особенно заметен, когда смотришь, во что за это же время превратилась Абхазия.
chan_kay_3 07 августа 2018 | 08:59
Все просто! Давайте начнем диалог с Грузией первыми! Выведем российские войска из Абхазии и Южной Осетии и закроем границу России с этими "государствами".
nigelliri56 07 августа 2018 | 09:00
Да кто ж вам поверит? Здесь полноценный диалог никогда не будет равноценным. Полноценный диалог с точки зрения российского руководства со стороны России возможен только с позиции силы. Короче - не надо ля ля.