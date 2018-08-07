Подготовка запроса на экстрадицию россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Солсбери, займёт несколько недель
Подготовка Лондоном запроса на экстрадицию двух россиян, подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери, займёт несколько недель или месяцев. Об этом сообщает газета «Дейли Телеграф», ссылаясь на свои информированные источники. Имена подозреваемых пока не называются.
Накануне газета «Гардиан» написала, что в ходе расследования удалось собрать воедино картину передвижения двух россиян со времени их прибытия в Великобританию и до момент их отъезда из страны. В российском посольстве назвали публикацию «Гардиан» очередным информационным вбросом.
Российским СМИ не следует реагировать на подобные провокационные сообщения. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев.
Имена россиян, экстрадиции которых может требовать Великобритания, пока не сообщаются.
Комментарии19
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moisha_sekilman 07 августа 2018 | 08:40
Новость для кого? При обращение МИД РФ к мелкобритании, последние ответили, что у них отсутствует такая информация, а вот у эм эта информация оказывается есть! Поражает продвинутость эхомосек и их информируемость.
edyunia 07 августа 2018 | 08:43
moisha_sekilman: \\Новость для кого?\\
Новостью станут события когда бриты начнут действовать серьёзно, в случае отказа РФии.
mexxanikk 07 августа 2018 | 08:46
edyunia:
Страшно, аж жуть!
Будут сильно ножками топать?
edyunia 07 августа 2018 | 08:48
mexxanikk: \\Страшно, аж жуть!\\
Дураки не боятся, но последствия россиянцы ощутят.
zmeelov_1 07 августа 2018 | 08:51
edyunia: Каким образом? Мигрантов своих к нам погонят? или Чичваркина обдерут, как липку?
edyunia 07 августа 2018 | 08:59
zmeelov_1: \\Каким образом?\\
Глупцам причинно следственные связи неизвестны, - однако ...
ura_russians 07 августа 2018 | 09:02
edyunia:
Дураки не боятся, но последствия россиянцы ощутят.
—-
рогуля, думкой богатеешь?
:))))
пока что жители разорённой майдаунами украины ощутили.
edyunia 07 августа 2018 | 09:06
ura_russians: \\разорённой майдаунами украины\\
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!!
А чё там у хахлов?
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!
zmeelov_1 07 августа 2018 | 08:49
Не, лоб себе расшибут с горя.
glotov 07 августа 2018 | 08:48
edyunia: Если действовать серьезно, то британии нужно попросить прощения за инсценировку, либо за беспочвенные обвинения. Пока же только клоунада, и , видимо, эта клоунада будет продолжаться довольно долго.
edyunia 07 августа 2018 | 08:50
glotov: \\то британии нужно\\
Британии виднее, что ей нужно.
ura_russians 07 августа 2018 | 08:58
edyunia:
это России виднее и гражданам России.
Так ты чего тут потерял, майдаун бандеровский?
moisha_sekilman 07 августа 2018 | 08:57
edyunia: Не знаю как обращаться к вам: - дурак, дура или дурко, хотя третье для вас самое подходящее. Уважаемое дурко-edyunia что же вы медлите, давайте начинайте действовать серьёзно, а не показать своё клоуновское мастерство.
edyunia 07 августа 2018 | 09:02
moisha_sekilman: \\давайте начинайте действовать\\
С дуру можно и манипулятор сломать, задача же состоит в наказании виновных.
korikov 07 августа 2018 | 09:25
edyunia:
Виновных ещё найти надо. Только поиски обычно начинаются с места преступления и вся цепь поисков привязывается к уликам найденным на месте преступления. А англичане действуют в каком-то особом порядке: назначили виновной Россию и начали поиск из Москвы, отслеживают кто из Россиян в это время прибывал в Англию и связвн ли он со спецслужбами. Два пункта совпали, вот и "подозреваемые" нарисовались. Англичане в полной жопе, им теперь честное расследование тем более не нужно, им нужно любой ценой обвинить Россию. Уж после их многочисленных заявлений.
Я предполагаю, что там уже давно знают реальных виновных, но дебильная политика бритов требует лжи.
russky77 07 августа 2018 | 08:45
В госдуме скоро пополнение..
rips4 07 августа 2018 | 08:48
Йхо-редакторы, вы следите хотя бы за тем в какой очередности фейки свои публикуете!))
Сначала - уже подготовили, теперь- на подготовку уйдет две недели... Через час - не готовится ничего? А к вечеру- Россия требует выдачи..?))
sg94 07 августа 2018 | 08:53
Это Россия должна требовать. Лживые сцаконаглые ублюдки захватили обманным путем российскую гражданку, инсценировав ее отравление и удерживают силой. Это чень серьезное преступление и все причастные, вплоть до Мэй и Джонсона должны быть привлечены к отвественности. То то Джонсон трусливо свалил .. )))
max3446 07 августа 2018 | 09:05
08:02 Лондон подготовил запрос в Москву на выдачу двух россиян, подогреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери
и... 08:31 Подготовка запроса на экстрадицию россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Солсбери, займёт несколько недель
Редакция эха, может уже хватит фейки западных сми тиражировать. мы итак все знаем что западные сми - образец лжи и убогости