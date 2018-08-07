"Соединённые Штаты сегодня восстановили первый блок санкций против Ирана"

Ограничительные меры касаются автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами. Цель Вашингтона – отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков, чтобы остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке, отмечают западные эксперты. Одновременно Евросоюз ввёл в действие закон о блокировании на своей территории санкций США по Ирану.



Это решение делает бессмысленными на данном этапе переговоры с США, — считает президент страны Хасан Роухани.

Дональд Трамп ранее заявил о своей готовности провести личную встречу с главой Ирана, несмотря на ужесточение санкции .