Соединённые Штаты сегодня восстановили первый блок санкций против Ирана
Ограничительные меры касаются автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами. Цель Вашингтона – отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков, чтобы остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке, отмечают западные эксперты. Одновременно Евросоюз ввёл в действие закон о блокировании на своей территории санкций США по Ирану.
Это решение делает бессмысленными на данном этапе переговоры с США, — считает президент страны Хасан Роухани.
Дональд Трамп ранее заявил о своей готовности провести личную встречу с главой Ирана, несмотря на ужесточение санкции .
Комментарии2
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perestarok 07 августа 2018 | 08:52
"Соединённые Штаты сегодня восстановили первый блок санкций против Ирана"
Кто хочет идите договаривайтесь с США.
semper_fidelis 07 августа 2018 | 09:05
Джентльмен меняет правила игры, как только перестаёт выигрывать.