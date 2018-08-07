Большая тройка российских операторов отменит плату за входящие звонки в национальном роуминге
Как сообщает РБК, у «Вымпелкома» плата будет отменена с 20 августа, у «Мегафона» поэтапно в течение сентября. В МТС точной даты не называют, но отмечают, что все технические проблемы уже решены.
В прошлом году Федеральная антимонопольная служба объявила, что внутренний российский роуминг должен быть отменён. Этой весной были заведены на МТС, «Мегафон» и Вымпелком".
Комментарии2
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vikwlad 07 августа 2018 | 08:57
А плату за исходящие звонки в роуминге отменять, похоже, не собираются.
vezdehod 07 августа 2018 | 09:07
Всё равно в накладе не останутся - введут свой НДС ведь клиентам некуда деваться.