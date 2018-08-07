Япония в 2020 году может сдвинуть время на 2 часа вперёд ради Олимпиады в Токио

Таким образом власти рассчитывают смягчить проблему изнуряющей летней жары, которая может помешать спортивным стартам. Как передаёт ТАСС, единства по этому вопросу в правительстве пока нет. Япония отказалась от перехода на летнее время более 60 лет назад.

Этим летом в стране установилась аномально жаркая погода – более 40 градусов. Начиная с мая, в стране были госпитализированы с тепловыми ударами более 70 тысяч человек, погибли более 40.