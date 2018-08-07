Япония в 2020 году может сдвинуть время на 2 часа вперёд ради Олимпиады в Токио
Таким образом власти рассчитывают смягчить проблему изнуряющей летней жары, которая может помешать спортивным стартам. Как передаёт ТАСС, единства по этому вопросу в правительстве пока нет. Япония отказалась от перехода на летнее время более 60 лет назад.
Этим летом в стране установилась аномально жаркая погода – более 40 градусов. Начиная с мая, в стране были госпитализированы с тепловыми ударами более 70 тысяч человек, погибли более 40.
Комментарии1
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trender 07 августа 2018 | 08:27
А время начала соревнований эти умные японцы не догадались сдвинуть? Ну, прямо, как наш Медведев - повелитель Времени и мух. Не трогайте время, люди, оно вам не подвластно. Занимайтесь своими делами.