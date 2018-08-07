В нескольких регионах России от 5 до 56% школьников получили ноль баллов за эссе по английскому языку

По официальным данным, по всей стране не справились с сочинением по иностранному около 40% сдававших, пишет газета «КоммерсантЪ». В настоящий момент ЕГЭ по иностранному языку состоит из письменной и устной частей. Одним из самых сложных разделов письменной части является творческое эссе.