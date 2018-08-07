В нескольких регионах России от 5 до 56% школьников получили ноль баллов за эссе по английскому языку
По официальным данным, по всей стране не справились с сочинением по иностранному около 40% сдававших, пишет газета «КоммерсантЪ». В настоящий момент ЕГЭ по иностранному языку состоит из письменной и устной частей. Одним из самых сложных разделов письменной части является творческое эссе.
Комментарии8
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gregor 07 августа 2018 | 08:15
Это те не учат язык иностранный , родители которых решили оставлять своих детей за колючкой . Им язык иностранный не понадобится априори .
Те родители ,которые заботятся о будущем своих детей , язык иностранный , для обучения, в приоритете .
eternity88 07 августа 2018 | 08:22
gregor:
Переведите на английский:
"Расия встала скален!"
Make Omerica great again!
seryj_wolk 07 августа 2018 | 08:51
gregor: Эти больше специалисты по фрикасе.
vilingrad 07 августа 2018 | 08:21
А зачем крепостным Омериканьский?
vezdehod 07 августа 2018 | 08:26
Сейчас впору учить Китайский, а не европейские языки.
steel420 07 августа 2018 | 08:30
Потому что программа - дебильная... Давно известно, чтобы общаться на бытовом уровне - на курорте там, в турпоездке, надо знать примерно 500 слов... и на хер не нужно произношение, главное- чтобы поняли и ты мог вести диалог... У нас же (я помогал сыну в 4-м классе начинать изучение) учат фонетике на уровне носителей языка- полгода дрочили как правильно и красиво произносить -THE или Т английскую... и всё.. я спросил:" А где словарик к каждой теме? Такой: слово-транскрипция - перевод .." А нету... а как же ты запоминаешь слова, читаешь и переводишь тексты, ведь их же задают, тем не менее? А вот так -кто как может... Зато ТНЕ на уровне.. учат не языку, где главное- разговорная практика, иначе через год всё забывается, а какому-то дерьму... десятилетиями смеются , что у нас выпускники школ не знают иностранных языков и продолжают с разбега на те же грабли...
stepashka 07 августа 2018 | 08:38
Встает вопрос "а судьи хто?". В смысле кто сейчас учит иностранным языкам? Те кто не пристроился переводчиками и на прочие работы, где требуется язык. Т.е. троечники. Но зато тречники с фантазией? Ессе - это шо за зверь. В наши советские времена никаких ессов не было. Бедные наши дети, жертвы экспериментов. Этих горе учетилей самих надо доучивать годков так пять, а они имеют наглость валить детей на всяких егах
moisha_sekilman 07 августа 2018 | 08:45
Если взять любую европейскую страну или США, то там процент владения вторым или третьим языком на порядок ниже чем в РФ - это первое;
второе - для изучения английского языка не нужен учитель, язык можно выучить самостоятельно за год до уверенного пользования с англоговорящими народами.