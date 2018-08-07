В КПРФ сегодня обсудят новую формулировку вопроса, который могут вынести на референдум о пенсионной реформе
Первый вариант вопроса раскритиковала глава ЦИКа Элла Памфилова.
Она добавила, что ЦИК готов помочь с формулировкой.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Первый вариант вопроса раскритиковала глава ЦИКа Элла Памфилова.
Она добавила, что ЦИК готов помочь с формулировкой.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alexandr400 07 августа 2018 | 09:25
Понятно, выясняют, как бы это спросить, чтобы ничего не спросить, и не поранить самолюбие царя царей. Коммунисты, вы все лизоблюды или через одного?