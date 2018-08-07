Лондон подготовил запрос в Москву на выдачу двух россиян, подогреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.
В руководстве России никогда не признавали причастность нашей страны к химической атаке в Британии. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин.
Имена предполагаемых отравителей пока не называются.
Комментарии17
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banyi3 07 августа 2018 | 08:05
Путина и Межведева, наверное запросят бриты ))))
vezdehod 07 августа 2018 | 08:24
Если не сдали Луговова , то не сдадут и этих - они пригодятся нашей Дуре.
zmeelov_1 07 августа 2018 | 08:27
vezdehod: МИД мелкобритов уже открестился. Нет у них ничего
zolingen 07 августа 2018 | 08:07
Настамнебыло
grazschdanin 07 августа 2018 | 08:14
Ни результатов расследования, ни суда - но выдайте нам двух человек, которых мы назовем, так что ли?
edyunia 07 августа 2018 | 08:18
grazschdanin: \\Ни результатов расследования... \\
Это перед тобой должны отчитываться?
andr69 07 августа 2018 | 08:29
edyunia: перед обвиняемыми - не надо так явно тупить.
edyunia 07 августа 2018 | 08:32
andr69: \\перед обвиняемыми ...\\
Обвиняет суд, сейчас только подозреваемые с которыми необходимо провести следственные действия.
igorkot____1 07 августа 2018 | 08:18
Снова у Веника какой то неуч заголовки пишет "подогреваемых". Когда уже порядок будет.
andre_klimov 07 августа 2018 | 08:25
igorkot____1:
https://echo.msk.ru/news/2254362-echo.html
servelat 07 августа 2018 | 08:26
igorkot____1: Где их взять-то, образованных? Одни жертвы ЕГЭ...
sharko_2 07 августа 2018 | 08:41
andre_klimov: servelat:
"з" на клавиатуре чрез 2 клавиши от "г"!!! Так что, дорогие детишечки, это не случайность и не безграмотность, а наборщик текстов - резвится. А учитывая контекст, возможно, умышленно нагадил в новость.
perestarok 07 августа 2018 | 08:58
igorkot____1: "пишет "подогреваемых""
Очень символична эта опечатка. Подогревают и подогревают русофобию.
nikvol 07 августа 2018 | 08:40
А что, между Россией и Великобританией есть договор о выдаче?
kazlevich1949 07 августа 2018 | 08:47
Лондон... "Лондон" с его МИ 6 и GCHQ... это вам не "Яшка" - всегда знает кому тяжко: с такими "конторами" Лондон в своих познаниях, что происходит в каждую секунду, мгновения во всём Образе и Подобии Создателя, которые через гипотезу Геи британца Джеймса Лавлока и есть для нас с вами наша Цивилизация, знает побольше самого Создателя о себе же!
Есть в медицине такой термин: "пальпация" - так вот запрос в Москву на выдачу двух россиян, подогреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери - это пока и есть эта "пальпация" Образа и Подобия... в районе России, то бишь печени Образа и Подобия Создателя.
Вы меня простите старого дурака "аналитика в отставке", но честно говоря во время Великой Отечественной войны советская разведка была "юнгой" на побегушках у матёрого "адмирала" МИ 6 в войне разведок против ЦРУ, курировавшего во время войны всю германскую разведку: можно конечно сказать, что Вторая Мировая война в самых заоблачных интересах была войной между Ротшильдом и Престоном Бушем, но давайте в сухом остатке скромно скажем - война МИ 6, курировавшей Сталина против ЦРУ курировавшей Гитлера!? Хотя я таки думаю своей старой башкой "аналитика в отставке" это противостояние МИ 6 и ЦРУ, выражаясь языком гипотезы Геи, лимфатической системы с сердечно сосудистой Создателя на территории России - печени и по сей день продолжается... как-то так?
kazlevich1949 07 августа 2018 | 08:55
kazlevich1949: Через законы биологии согласно устройства Образа и Подобия Создателя все анаболики, спортивные стимуляторы... яды, они ведь через сердечно сосудистую, лимфатическую системы обязательно оставляют свои следы в печёнке - России Образа и подобия? А вы думаете и чего это такое пристрастие к России, к её особенной стати из которой сделана печень и в спорте, в отравлениях... суперсимметрия Кота Шрёдингера.
perestarok 07 августа 2018 | 08:55
"Лондон подготовил запрос в Москву на выдачу двух россиян, подогреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери"
А не надоело англичанам это подогревать?