В Алтайском крае завели очередное уголовное дело об экстремизме за репосты во «ВКонтакте»

Это уже четвертый подобный случай в регионе, о котором стало известно за последний месяц.

«Признаки враждебного отношения к группе лиц на основании их принадлежности к евреям» обнаружили в записях и картинках, которые 33-летний Антон Ангел репостил в соцсети. Проверку провели после обращения двух бдительных граждан, которые якобы случайно оказались на странице Ангела и обнаружили «записи экстремистского содержания». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Подобные уголовные дела за посты во «ВКонтакте» возбуждены в отношении еще как минимум трех жителей Алтайского края. Накануне за своих пользователей вступился владелец соцсети — компания Mail.Ru Group. Она выступила против преследования людей за «лайки» и репосты и призвала к амнистии уже осужденных за это. Эксперты, опрошенные «Ведомостями» считают, что заявление компании соответствует общему тренду «умеренной оппозиционности». Как отметил один из собеседников издания, по мере снижения рейтингов власти «гайки будут разбалтываться», а число тех, кто выступает за либерализацию – расти.

Напомним, что полтора месяца назад в Госдуму был внесен законопроект, отменяющий уголовную ответственность за репосты в соцсетях.