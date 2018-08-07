Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблениями полномочиями в фонде доктора Лизы
По версии СК, руководство организации заключило контракты сразу с двумя юристами на оказание одних и тех же услуг. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.
После гибели основательницы фонда Елизаветы Глинки его возглавила журналист Ксения Соколова. В июле попечительский совет фонда предложил ее сменить.
Комментарии5
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patrikk_1 07 августа 2018 | 07:50
Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблениями полномочиями в фонде доктора Лизы...
Российские благотворительность, образование, СМИ, культуру и медицину, захватила бессовестная и жадная до денег, проамериканская этническая мафия.
serjo1977 07 августа 2018 | 07:56
patrikk_1: Российские благотворительность, образование, СМИ, культуру и медицину, захватила бессовестная и жадная до денег, проамериканская этническая мафия.
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Эти негодяи ещё и мозги у тебя украли! :-))
kazlevich1949 07 августа 2018 | 08:18
Ну я таки лично думаю, что не после случайной, трагической гибели Елизаветы Глинки, а из-за её полного несогласия с политикой Кремля в России, после её убийства... а всё остальное для полного реализма случайности трагедии: ТУ 154, ансамбль Александрова, Валерий Халилов - это всё было прикрытие этого убийства. В США не пожалели для таких великих дел реализьму два здания ВТЦ вместе с людьми? А многомиллионную армию поисковиков но уже без Елизаветы Глинки, передали кремлёвскому прихвостню Алексею Навальному, и сделал Навальный из поисковиков "Лиза Алерт" "Путин югенд" - пустили козла в огород...
vezdehod 07 августа 2018 | 08:32
kazlevich1949:
На каком языке ты всё это начирикал - без переводчика не обойдёшься. Недоумок.
kazlevich1949 07 августа 2018 | 09:01
vezdehod: Согласен, что недоумок...