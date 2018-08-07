Затраты на развитие в России цифровой экономики могут превысить 3,5 триллиона рублей
Это следует из предварительного бюджета программы до 2024 года. Проект документа Минкомсвязи должно внести в правительство 15 августа. Как передает РБК, больше всего средств из госказны потребуется на развитие инфраструктуры, цифровизацию госуслуг и здравоохранение.
По указу президента Владимира Путина правительство должно представить нацпрограмму «Цифровая экономика» к 1 октября.
Комментарии14
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mumaras 07 августа 2018 | 07:52
Какой быстрый скачек!!! Ещё план ГоЭрЛо не освоили, фонари не расставил, а уже цифровая экономика!!!
drgonish 07 августа 2018 | 08:09
mumaras:
{ Ещё план ГоЭрЛо не освоили, фонари не расставил...]
Ага-ага. А вы из какого сельпо будете?
А вообще, СССР - это советская власть + электрификация всей страны. В 1991 году закончили с советской властью, а Чубайс занимался электрификацией.
Надеюсь, антисовски счастливы о того, как оно все получилось.
student_ru_ru 07 августа 2018 | 08:28
drgonish: Чубайс так и сидит при Путине и в ус не дует и не жужжит. Так что дело не в Чубайсе, а в том числе и в вас, который думает, что какой-то там Чубайс или Горбачёв в одиночку способны чего-то там разрушить, пока мы мух ловим. А какой-то спаситель в виде, скажем, Путина или какой другой реинкарнации, способен всё за нас сделать и нас спасти, чтоб мы и дальше занимались ловлей мух.)
vezdehod 07 августа 2018 | 08:29
Это вместе с распилом. или нет?
kottigr1 07 августа 2018 | 08:28
mumaras: Действительно...
Может для начала закончить газификацию, электрификацию всей страны. Обеспечить всех россиян качественными дорогами, водопроводом, канализацией.. А там и на цифровую экономику замахнуться ?
kapitankolbaskin 07 августа 2018 | 07:55
славно ребятки-запутинцы попилют...
Уж пилы давно заточены...
Слюни растекаются по рылам путриотов...
На низком старте ребята ...
sempai 07 августа 2018 | 08:02
Так его наверное не поняли..., усложняют процесс...Он имел ввиду программу модернизации костяшек на счётах...А они вон как разбежались...3.5 трлн. рублей хотят под это дело поиметь...
kazlevich1949 07 августа 2018 | 08:04
Ну таки, чтобы Дональду Трампу не брать взаймы у своих главных соперников - владельцев ФРС, то почему бы к этому делу с 3.5 триллионами рублей не привлечь 51й штат США - эдакую бесплатную Аляску 2.0 и своего губернатора штата Вову 2%... под благим названием "цифровая экономика России"?
hangman19 07 августа 2018 | 08:15
цифровые лапти сделают.
utax 07 августа 2018 | 08:17
Бизнес прожекты от чиновников мы знаем для чего-распил...
vilingrad 07 августа 2018 | 08:24
Уличный сортир на досках с цифровым приводом:)
y3emen1 07 августа 2018 | 08:32
цифровая экономика в рф, это превращение бюджета в опилки, только и всего
student_ru_ru 07 августа 2018 | 08:35
цифровизацию госуслуг
Т.е. ничего не производящий паразит решил оцифровать свои паразитические услуги? Ну совсем у него крыша съехала. Хотя была ли она.)
ne86 07 августа 2018 | 08:52
Мутит уже от слова
"цифровизация". Могли бы какой-то более современный термин придумать.
Цифровизация ассоциируется только с разработкой прайса на все. Например, за справку о дтп я возьму с тебя 100 рублей, из которых в бюджет пойдут только 50, т.к. другую такую справку я никому не покажу. Еще 10000 будет стоить услуга за нужные формулировки. Еще 3000 начальнику. Ну и так далее. Ведь все это нужно перевести из головы в цифру, а это нелегко.