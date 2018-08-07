«Билайн», «Мегафон» и МТС отменят плату за входящие звонки в российском роуминге
Как сообщает РБК, у «Билайна» это произойдет 20 августа, у «Мегафона» — поэтапно в течение сентября. В МТС точной даты не называют, отмечая лишь, что все технические работы уже завершены, и роуминг отменят «в ближайшее время».
Федеральная антимонопольная служба потребовала отменить внутрироссийский роуминг еще год назад.
Комментарии1
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jeremey 07 августа 2018 | 07:41
а Теле2?