Верховный суд сегодня рассмотрит иск авиакомпании «Победа» к министерствам транспорта и юстиции

Авиакомпания оспаривает новые правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов, утверждённые прошлой осенью Минтрансом. Ведомство тогда установило минимальный вес бесплатной ручной клади на пассажира в размере пяти килограммов. В правилах также был указан перечень предметов, которые можно пронести на борт самолёта сверх нормы. В том числе рюкзак, дамская сумка, букет цветов, лекарства, коляски.

В «Победе» утверждают, что приказом Минтранс возложил на перевозчиков две взаимоисключающие обязанности. С одной стороны авиакомпании должны принимать к перевозке ручную кладь, вес и габариты которой обеспечивают её безопасное размещение в салоне. С другой обязывают принимать вещи без учёта этого.

Лоукастер в ноябре разрешил провозить на своих рейсах любую по весу ручную кладь но при условии что та вписывается в установленные размеры. Интересы перевозчика в суде представит известный адвокат Генрих Падва, передаёт Интерфакс.

Лоукостеру ранее не удалось оспорить отдельные положения Федеральных авиационных правил. Тогда Верховный суд посчитал, что Минтранс вправе самостоятельно регулировать правила перевозок пассажиров и багажа.