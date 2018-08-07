Российские инвесторы выходят из рубля

По итогам второго квартала трейдеры более чем вдвое (на 107%) увеличили вложения в доллары США.

Доля долларов в остатках наличных на торговых счетах на 10% превысила объем рублей (54% против 44%). Вложения в российскую валюту за квартал упали втрое.

На настроение инвесторов повлияло рекордное с 2014 года падение рубля. Как пишет портал Finanz.ru со ссылкой на аналитиков инвестиционной группы «Атон», свою роль сыграли американские санкции против «Русала» и распродажа на рынке российского госдолга.

Помимо «черного понедельника» и «черного вторника» 9 и 10 апреля, когда курсы доллара и евро подскочили на 10%, тягу к американской валюте подкрепили позитивная статистика по экономике США, повышение ставок ФРС и растущая торговая напряженность между Вашингтоном и Китаем.

Кроме того, инвестиционная компания Барклайс предупреждает, что ощутимым ущербом для российской экономики может обернуться новый проект антироссийских санкций, предложенный американскими сенаторами. В нем содержится призыв не только ограничить вложения в гособлигации, но и ввести новые жесткие меры в отношении крупнейших российских госбанков.

Агентство Блумберг называло в этом списке Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Также под санкции может попасть Промсвязьбанк, который с недавних пор занимается обслуживанием гособоронзаказа, и Внешэкономбанк, с помощью которой Кремль рассчитывает финансировать новые мегастройки, включенные в майские указы Путина.