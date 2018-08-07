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07:01, 07 августа 2018

Российские инвесторы выходят из рубля

По итогам второго квартала трейдеры более чем вдвое (на 107%) увеличили вложения в доллары США.

Доля долларов в остатках наличных на торговых счетах на 10% превысила объем рублей (54% против 44%). Вложения в российскую валюту за квартал упали втрое.

На настроение инвесторов повлияло рекордное с 2014 года падение рубля. Как пишет портал Finanz.ru со ссылкой на аналитиков инвестиционной группы «Атон», свою роль сыграли американские санкции против «Русала» и распродажа на рынке российского госдолга.

Помимо «черного понедельника» и «черного вторника» 9 и 10 апреля, когда курсы доллара и евро подскочили на 10%, тягу к американской валюте подкрепили позитивная статистика по экономике США, повышение ставок ФРС и растущая торговая напряженность между Вашингтоном и Китаем.

Кроме того, инвестиционная компания Барклайс предупреждает, что ощутимым ущербом для российской экономики может обернуться новый проект антироссийских санкций, предложенный американскими сенаторами. В нем содержится призыв не только ограничить вложения в гособлигации, но и ввести новые жесткие меры в отношении крупнейших российских госбанков.

Агентство Блумберг называло в этом списке Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Также под санкции может попасть Промсвязьбанк, который с недавних пор занимается обслуживанием гособоронзаказа, и Внешэкономбанк, с помощью которой Кремль рассчитывает финансировать новые мегастройки, включенные в майские указы Путина.

Комментарии

7

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ura_123 07 августа 2018 | 07:09

Вона чё... Выходят из ру-бля)))

davi__koloradov 07 августа 2018 | 07:18

ura_123: из ржу-бля.

stoik33 07 августа 2018 | 07:09

Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!

davi__koloradov 07 августа 2018 | 07:21

Нескрепные какие-то инвесторы. Продают Рубль, обеспеченный древесиной, и скупают Американский доллар, как известно поцреотам, ничем не обеспеченный. Срамота.

piter_ug 07 августа 2018 | 07:23

Видно деревянный превратился в труху, а она тонет.

(комментарий скрыт)

timwlad80 07 августа 2018 | 07:27

Кроме того, инвестиционная компания Барклайс предупреждает, что ощутимым ущербом для российской экономики может обернуться новый проект антироссийских санкций, предложенный американскими сенаторами. В нем содержится призыв не только ограничить вложения в гособлигации, но и ввести новые жесткие меры в отношении крупнейших российских госбанков.

Агентство Блумберг называло в этом списке Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Также под санкции может попасть Промсвязьбанк, который с недавних пор занимается обслуживанием гособоронзаказа, и Внешэкономбанк, с помощью которой Кремль рассчитывает финансировать новые мегастройки, включенные в майские указы Путина.
-------------------
Знакомая картина с 1930тых годов.Это означает что в западных странах Великая Депрессия из за отсутствия ресурсов содержать себя. Гиперинфляция грозит западным странам.
Украину кормить нечем,союзников на Ближнем Востоке кормить нечем.
Ну естественно США начинает объявлять войну всему миру в борьбе за своё выживание.
Ну так не надо давать возможности руководству США применить оружие массового уничтожения постоянно напоминая об безотлагательном ответном ударе всеми видами оружия массового поражения по территории США.
И возможно пришло время брать на вооружение идеологию по борьбе с третьем рейхом,враг будет разбит,победа будет за нами.Добьём американскую нацистскую гадину и её союзников в его логове.
Не надо повторять ошибок 1930 бредовыми идеями о якобы существующей солидарности типа рабочего класса,и прочий интернационалистский бред собачий о всемирной дружбе народов.Это очень дорого обошлось потом Европе. Американцы хотят только всех убивать,грабить и порабощать.
И соответственная пропаганда должна быть ответом.Добить американскую нацистскую гадину и её союзников в их логове.
Принимать только полную капитуляцию без всяких условий.

sempai 07 августа 2018 | 07:32

ЦБ России в спешном порядке пытается остановить процесс выхода из рубля в доллар ...Повысив нормы резервирования на счетах банков в валюте, тем самым снижая их заинтересовпнность в привлечении денег вкладчиков в долларах...и тем самым сдерживая переход из рублей в доллары, то есть пытается снизить на него спрос, борясь со снижением курса рубля тем самым...
Снижение ставок на рублевых депозитах все равно будут стимулировать переход в доллары и росту его стоимости в рублях..., что приведет к росту инфляции...и цен...

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