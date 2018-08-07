Великобритания потребует от России экстрадиции двух человек, подозреваемых в организации атаки на Солсбери
Великобритания потребует от России экстрадиции двух человек, подозреваемых в организации атаки на Солсбери, в результате которой погиб один человек и еще трое пострадали, пишет газета Гардиан со ссылкой на свои источники в правительстве.
Королевская прокурорская служба Великобритании подготовила зарпос об экстрадиции двух человек, находящихся на территории России, которые подозреваются в организации покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, сказали источники в правительстве страны репортерам газеты Гардиан. После многих месяцев расследования, в котором участвовали сотни полицейских и следователей, британцам удалось сопоставить данные о перемещениях по территории страны двух россиян. Их отследили пошагово с момента попадания в Великобританию до их отправления в Россию.
Если запрос на экстрадицию будет отклонен, Британия может провести публичное слушание, как и в деле с убийством Александра Литвиненко, пишет газета.
В этот раз публичное расследование может произойти быстрее, потому что позволит правительству страны опровергнуть аргументы России о том, что у них нет доказательств, когда они обвиняют Россию в атаке на Солсбери, плюс публичность слушаний позволит опубликовать показания Сергея и Юлии Скрипаль и данные о их перемещениях в день атаки и съемки камер наружного наблюдения, доказывающие позицию Великобритании.
Вероятнее всего, запрос на экстрадицию встретит отказ и вызовет очередной виток дипломатического скандала между двумя странами, пишет газета. Предвидя аргументы России, Гардиан пишет, что скорее всего Кремль напомнит, что когда-то Владимир Путин запрашивал об экстрадиции Бориса Березовского, но получил отказ, России отказывали и в экстрадиции Ахмеда Закаева.
Комментарии1
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sg94 07 августа 2018 | 07:21
Понятно, хомячки. Передвигаться по территории ваших хозяев теперь преступление. Так что лучше вам туда не ездить, чтобы лично ноги цаловать господину, а то за жопу возьмут, но не в том смысле как вы привыкли..
Лживые ссаконаглые ублюдки. Сочинили невероятную историю, уничтожили все улики, но зато говорят что у них карта передвижения есть.. Ну и что? Почему сразу русские? Вон королевские выблядки по всей стране колесят, могли и отравить кого по дороге. ДА точно они, рожи мне их сразу подозрительными показались. Или сама королева мать ее в состоянии маразма дуста подсыпала. Блядское семейка, всего можно ожидать..