Следственный комитет допрашивает коллег погибших в ЦАР журналистов
Следственный комитет допрашивает коллег погибших в ЦАР журналистов. Вероятно, власти попытаются обвинить в их смерти Михаила Ходорковского. Такое предположение «Эху» высказал спецкорреспондент «Центра управления расследованиями» Сергей Канев.
Сергей Канев добавил, что с него попытались взять подписку о неразглашении, но он отказался подписывать соответствующие документы.
Комментарии3
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j_partizan 07 августа 2018 | 07:13
Если обвинят Ходорковского, то заказчик будет на лицо.
archibald_dandy_esquire 07 августа 2018 | 07:13
а ЧВК Уткина-Пригожина-путинов никаким боком не причастны - поэтому разбираться будут не в ЦАРе а в царской раше, и не заказчиков и убийц искать, а выявлять знакомых и коллег погибших и сажать-сажать-сажать их! - чтобы молчали!
compare 07 августа 2018 | 07:18
а кого же еще? такой случай представился...и на "зомби-тв",накачают д...мом бедных доверчивых идиотов(а как еще назвать людей,"трансолирующих"! это тв взамен своих слов и мнений?)...еще обвинеят М.Б.Х во всех землетрясениях,в засухе и гибели "синих и рыжих" китов и котов...