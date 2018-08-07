Следственный комитет допрашивает коллег погибших в ЦАР журналистов. Вероятно, власти попытаются обвинить в их смерти Михаила Ходорковского. Такое предположение «Эху» высказал спецкорреспондент «Центра управления расследованиями» Сергей Канев.

Сергей Канев добавил, что с него попытались взять подписку о неразглашении, но он отказался подписывать соответствующие документы.