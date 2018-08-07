Мать одного из подозреваемых в покушении на президента Венесуэлы потребовала от властей подтвердить, что он жив. В своем видеообращении женщина говорит, что не знает, где находится ее сын. Николаса Мадуро пытались убить с использованием дронов со взрывчаткой, когда он выступал на одном из торжественных мероприятий. Были ранены семь силовиков, Мадуро не пострадал. Задержаны шесть человек.