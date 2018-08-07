Затраты на развитие в России цифровой экономики могут превысить 3,5 триллиона рублей

Это следует из предварительного бюджета программы до 2024 года. Проект документа Минкомсвязи должно внести в правительство 15 августа. Как передает РБК, больше всего средств из госказны потребуется на развитие инфраструктуры, цифровизацию госуслуг и здравоохранение.

По указу президента Владимира Путина правительство должно представить нацпрограмму «Цифровая экономика» к 1 октября.