Затраты на развитие в России цифровой экономики могут превысить 3,5 триллиона рублей
Это следует из предварительного бюджета программы до 2024 года. Проект документа Минкомсвязи должно внести в правительство 15 августа. Как передает РБК, больше всего средств из госказны потребуется на развитие инфраструктуры, цифровизацию госуслуг и здравоохранение.
По указу президента Владимира Путина правительство должно представить нацпрограмму «Цифровая экономика» к 1 октября.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
archibald_dandy_esquire 07 августа 2018 | 07:06
всё новые темы для распила - никакой цифровой экономики в РФ не будет, но офшоры российских бандитов пополнятся более, чем на 3,5 триллиона р (более, чем на 59 млрд. долларов США)
astet 07 августа 2018 | 07:10
archibald_dandy_esquire: а возглавить эту отрасль
нужно доверить Рогозину!!!
Неважно, что он провалил
все порученные ему дела,
зато он верный путинец,
и при его руководстве
воровство достигает наивысших вершин!!!
sasass 07 августа 2018 | 07:13
Интернет гнобят и в тоже время в нее накачивают деньги , для чего все это интересно ...)))
ura_123 07 августа 2018 | 07:15
Цифровое здравохранение... Скачай себе здоровье по ссылке Минздрава))))
neyexo 07 августа 2018 | 07:18
могут превысить 3,5 триллиона рублей
как это соотносится с ценой исполнения закона Яровой?
wuwer 07 августа 2018 | 07:31
))) Оне ещё только планируют развитие "цифровой" экономики...
Но аналоговое ТВ отрубят уже завтра...
Все такие нарядные и белые ...посреди разваливающего и грязного свинарника )))