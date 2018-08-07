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06:30, 07 августа 2018

Кандидат от демократов на выборы в Конгресс США сообщила о хакерских атаках из России

Табита Иснер заявила, что зафиксировано почти полторы тысячи попыток взломать сайт ее предвыборного штаба. По ее словам, большинство атак были произведены с компьютеров с российскими IP-адресами, передает агентство «Ассошиэйтед Пресс». Иснер баллотируется в Палату представителей от избирательного округа в Алабаме. Она отметила, что ФБР ведет расследование.

Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

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