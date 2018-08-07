Отсутствие президента Украины в его пресс-службе объяснили частной поездкой в ЕС
Петр Порошенко находился в Евросоюзе с 29 июля по 5 августа для проведения ряда встреч. В администрации президента подчеркнули, что из бюджета не было потрачено ни копейки, расходы на поездку Порошенко оплатил из собственных средств, передает «Украинская правда».
Куда именно ездил президент и с какой целью, не уточняется. Петр Порошенко не появлялся на официальных мероприятиях или в эфире телевидения с 28 июля.
Комментарии4
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radionews 07 августа 2018 | 06:51
А в рахе путлер только в консервах виден, в Крыму на днях их два было, и ничо, вся рашня продолжает обтекать елеем и божьей росой и прикладывать своих детей к мироточащему бюсту у забора прокуратуры. Это для повышения скрепанутости и глубины патриотического маразма.
moisha_sekilman 07 августа 2018 | 06:58
radionews: Да не переживай ты так, что Путя тебя больше не будет трахать в попец - он теперь тебе будет давать сосать в ротик свою кожаную соску, и будешь ты обтекать елеем из кожаной путянской соски.
rips4 07 августа 2018 | 06:52
Не иначе в венскую оперу ездил... Безвиз же.
sg94 07 августа 2018 | 07:13
Раньше это называлось "Работать с документами" ))) Ну у скаклов своя специфика..
Бухает Педя, бухает по-черному. Страшно, ублюдку. Отвечать придется за все. Раньше хоть Афрожопый господин бы спратал, а Рыжекму он на хер не сдался, убийца..
Сдохни, Педя, от синьки. Достойная смерть, легкая. Это лучше чем тебя растерзают скоро свои же..