Цены на колбасу и мясные полуфабрикаты в России могут заметно вырасти. Об этом предупреждают компании по переработке мяса «Останкино», «Продо» и «Дымов». По их словам, произошел резкий рост цен на сырье. Как пишет газета «Ведомости», мясо подорожало из-за вспышки африканской чумы свиней, запрета на импорт из Бразилии, а также из-за повышенного спроса на свинину для шашлыков на фоне жаркой погоды.