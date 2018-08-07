Цены на колбасу и мясные полуфабрикаты в России могут заметно вырасти
Цены на колбасу и мясные полуфабрикаты в России могут заметно вырасти. Об этом предупреждают компании по переработке мяса «Останкино», «Продо» и «Дымов». По их словам, произошел резкий рост цен на сырье. Как пишет газета «Ведомости», мясо подорожало из-за вспышки африканской чумы свиней, запрета на импорт из Бразилии, а также из-за повышенного спроса на свинину для шашлыков на фоне жаркой погоды.
Комментарии7
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y3emen1 07 августа 2018 | 06:47
не может такого быть, никогда не росли...
pmasel 07 августа 2018 | 06:56
Никогда такого не было, и вот опять....
Чума, Бразилия и шашлыки.
ЗЫ. А Росстат говорил, что мы себя на 90% свининой обеспечиваем. Врали что-ли как всегда?
kraft 07 августа 2018 | 06:50
Всё мясо на шашлыки ушло, гы))
sempai 07 августа 2018 | 06:53
Какая еще жара..., обычное лето...Но прямо сказать, что цены повышаются из-за дураков в правительстве не могут..., боятся...
piter_ug 07 августа 2018 | 06:56
А чего, колбаса делается из мяса?
Спасибо, не знал.
Но все равно, лучше ее не есть.
ivanov356 07 августа 2018 | 06:58
Какое небо голубое....
sasass 07 августа 2018 | 07:24
Туда накачивать несъедобные ингредиенты уже нет смысла - они и так несъедобны в целом , а повышение цен на несъедобные продукты никак не повысить продолжительность жизни человеческих ценностей...)))