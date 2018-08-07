Владелец российского Forbes Александр Федотов подал в суд на бывшего главреда журнала Николая Ускова

Бизнесмен направил в Мосгорсуд сразу два иска. Как сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Федотова первый иск — о защите чести, достоинства и деловой репутации, а второй — о разглашении коммерческой тайны. Николай Усков был уволен в июне, по его словам, за участие в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы». Журналист подал в суд с требованием восстановить в прежней должности и выплатить компенсации. Тем временем, как сообщает сайт «Открытые медиа», журналисты Forbes отказались сдавать тексты для нового номера из-за задержки зарплаты.