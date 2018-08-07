«Билайн», «Мегафон» и МТС отменят плату за входящие звонки в российском роуминге
Как сообщает РБК, у «Билайна» это произойдет 20 августа, у «Мегафона» — поэтапно в течение сентября. В МТС точной даты не называют, отмечая лишь, что все технические работы уже завершены, и роуминг отменят «в ближайшее время». Федеральная антимонопольная служба потребовала отменить внутрироссийский роуминг еще год назад.
Комментарии3
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ihor_syvoryj 07 августа 2018 | 06:27
А что такое "плата за входящие звонки"?
Впрочем...
Отличная идея! РПЦ надо срочно ввести плату за "входящий звон"!!!
И слоган предлагаю:" Мы звоним - вы платите!"
Все синагоги умрут от зависти!
rash 07 августа 2018 | 06:49
Ранее считал Би-лайн приличным оператором, вечера глаза открылись - при ноутбуке имел модем, которым изредка пользовался - раз в 2-3 месяца, оплата по трафику, и вот мне его "закрыли"- номер отобрали, деньги простили, я: за что!? , мне: а вы три месяца не пользовались! Такие вот пчёлки.
angrew 07 августа 2018 | 07:18
rash: Там в Договоре указано об этом. Кстати, МТС и Теле 2 делают так-же, про Мегафон не знаю, так как не пользовался. Еще наши "операторы" могут самовольно менять тарифный план, называя его "устаревшим" и новый, естественно, получается дороже. Так что...переходить особо и некуда.