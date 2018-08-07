Сторонники Алексея Навального повторно подали в Минюст документы для регистрации партии «Россия будущего»
Сторонники Алексея Навального повторно подали в Минюст документы для регистрации партии «Россия будущего». Это сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Политик Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012 года. В Минюсте ему постоянно отказывают.
Комментарии5
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viktor_lapin 07 августа 2018 | 06:30
Щас Волков в Йеле подрывное дело подучит, и сольют Сисяна за раскол оппозиции. Партию лузеров пусть создает.
radionews 07 августа 2018 | 06:33
Правильно делают что не регистрируют.
Никому эта расия не нужна и никакого будущего у нее нет. Ее самой давно нет, навальный блефует.
y3emen1 07 августа 2018 | 06:41
radionews: как нет? пока есть самопровозглашённый нацлидер -расия есть
moisha_sekilman 07 августа 2018 | 06:52
В США Навальный давно бы валялся на нарах к верху папой и его бы дрюкала вся тюрьма, но ему повезло, что он живёт в России.
sasass 07 августа 2018 | 07:36
Сизиф труд Навального даром не пройдет- все сочтется в будущем...)))