Сторонники Алексея Навального повторно подали в Минюст документы для регистрации партии «Россия будущего». Это сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Политик Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012 года. В Минюсте ему постоянно отказывают.