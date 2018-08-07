В США задержаны четверо россиян по обвинению в мошенничестве
Посольство России обратилось в Госдепартамент за разъяснениями. Согласно обвинительному заключению, в деле 25 фигурантов, они рекламировали в интернете машины и связывали покупателей с транспортной компанией, которая получала оплату за товар. Как передает Би-би-си, деньги мошенники переводили в страны Восточной Европы.
Ущерб оценивается в 4,5 миллиона долларов.
Комментарии8
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bazilgu 07 августа 2018 | 06:24
Путинских чинушек хлебом не корми- дай позащищать россиян. Но только за пределами России.
klukvik 07 августа 2018 | 06:33
bazilgu: так ведь свои, классово близкие воровайки
y3emen1 07 августа 2018 | 06:35
bazilgu: причём всегда каких-то спецефических
midnightblues 07 августа 2018 | 06:43
y3emen1: Бьют по лучшим ,гады
Бут,Бутова,теперь опять...
Слезы просто наворачиваются
ugas 07 августа 2018 | 06:53
bazilgu: И только мошенников и воров.
y3emen1 07 августа 2018 | 07:05
ugas: не только,ещё "женщин с низкой социальной ответственностью"
zkotor 07 августа 2018 | 06:27
Ну разумеется посольские задрав фалды со всех ног бросились спасать социально близких - рашистских жуликов
davi__koloradov 07 августа 2018 | 06:47
Нормальным пацанам уже и лохов кинуть не дают. Беспредел. Русафобия!