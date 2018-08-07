В США задержаны четверо россиян по обвинению в мошенничестве

Посольство России обратилось в Госдепартамент за разъяснениями. Согласно обвинительному заключению, в деле 25 фигурантов, они рекламировали в интернете машины и связывали покупателей с транспортной компанией, которая получала оплату за товар. Как передает Би-би-си, деньги мошенники переводили в страны Восточной Европы.

Ущерб оценивается в 4,5 миллиона долларов.